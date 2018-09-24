Порошенко закликає ввести миротворчу місію на Донбас

Президент України Петро Порошенко переконаний, що миротворча операція під егідою Організації Об'єднаних Націй допоможе відновити суверенітет і територіальну цілісність України. Про це президент України заявив у вівторок, 25 вересня, на заході високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє прес-служба Порошенка.

"Я впевнений в тому, що багатостороння миротворча операція з мандатом ООН з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету України та її територіальної цілісності можуть стати вирішальним фактором щодо припинення страждань українського народу", - заявив Порошенко.

Президент України також висловив подяку Німеччині, Франції і США "за мобілізацію міжнародної підтримки цієї ініціативи", наголосивши, що Росія виступає проти миротворців, бо "Кремль боїться".

Порошенко також зазначив, що звернувся в ООН з проханням розгорнути миротворчі сили на Донбасі, але його прохання не було задоволене.

Зустріч з Волкером

Перспективи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі український президент також обговорив зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером. Зустріч Порошенка і Волкера відбулася в рамках 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Співрозмовники обговорили останній розвиток подій на Донбасі та перспективи розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на його окупованій частині", - зазначено в повідомленні.

Порошенко і Волкер також наголосили на необхідності негайного звільнення всіх українських заручників. Окрему увагу було приділено співробітництву в сфері безпеки та оборони між Україною та США.