 Порошенко закликає ввести миротворчу місію на Донбас | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2018

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Новини

Порошенко закликає ввести миротворчу місію на Донбас

Президент України переконаний, що розгортання багатонаціональної миротворчої операції з мадатом ООН допоможе відновити суверенітет і територіальну цілісність України. Про це він заявив у Нью-Йорку.

Порошенко переконаний, що миротворча операція під егідою ООН допоможе відновити територіальну цілісність України

Порошенко переконаний, що миротворча операція під егідою ООН допоможе відновити територіальну цілісність України

Президент України Петро Порошенко переконаний, що миротворча операція під егідою Організації Об'єднаних Націй допоможе відновити суверенітет і територіальну цілісність України. Про це президент України заявив у вівторок, 25 вересня, на заході високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє прес-служба Порошенка.

"Я впевнений в тому, що багатостороння миротворча операція з мандатом ООН з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету України та її територіальної цілісності можуть стати вирішальним фактором щодо припинення страждань українського народу", - заявив Порошенко.

Президент України також висловив подяку Німеччині, Франції і США "за мобілізацію міжнародної підтримки цієї ініціативи", наголосивши, що Росія виступає проти миротворців, бо "Кремль боїться".

Порошенко також зазначив, що звернувся в ООН з проханням розгорнути миротворчі сили на Донбасі, але його прохання не було задоволене.

Зустріч з Волкером

Перспективи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі український президент також обговорив зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером. Зустріч Порошенка і Волкера відбулася в рамках 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Співрозмовники обговорили останній розвиток подій на Донбасі та перспективи розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на його окупованій частині", - зазначено в повідомленні.

Порошенко і Волкер також наголосили на необхідності негайного звільнення всіх українських заручників. Окрему увагу було приділено співробітництву в сфері безпеки та оборони між Україною та США.

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