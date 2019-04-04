Порошенко закликав Зеленського не ставити умови щодо президентських дебатів

Президент України Петро Порошенко у ніч на п'ятницю, 5 квітня, опублікував друге відеозвернення до свого опонента у другому турі президентських виборів, шоумена Володимира Зеленського, закликавши того "не ставити умов" і "ніким не прикриватися". "Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю!" - заявив Порошенко у відеоролику, опублікованому на офіційних сторінках президента у соцмережах Facebook і Twitter.

Чинний український президент підтвердив свою згоду провести дебати на київському стадіоні НСК "Олімпійський". Однак чи погодиться на такий формат Національна суспільна телерадіокомпанія України (НCТУ), яка за законом відповідає за організацію та проведення дебатів, досі залишається під питанням. "Дебати - за "Законом про вибори президента України". В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника", - написав напередодні на своїй сторінці у Facebook голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

За кілька годин до цього Зеленський опублікував у соцмережах відеозвернення, де закликав лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко стати незалежним арбітром і ведучою для проведення дебатів. За словами Зеленського, для уникнення підкупів, провокацій, адміністративного тиску, його команда пропонує призначити окремого в. "Юліє Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів, чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах?" - зазначив шоумен. Для відповіді на це питання він дав Тимошенко 24 години. Станом на ранок середи реакції від екс-прем'єрки не було.

Нагадаємо, що у першому турі президентських виборів в Україні, що пройшов 31 березня, шоумен Володимир Зеленський набрав 30,24 відсотка голосів виборців. Чинний президент України Петро Порошенко набрав 15,95 відсотка і також вийшов до другого туру. За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, що стала третьою, віддали свої голоси 13,4 відсотка виборців. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.