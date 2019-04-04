 Порошенко закликав Зеленського не ставити умови щодо президентських дебатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко закликав Зеленського не ставити умови щодо президентських дебатів

Чинний президент України Петро Порошенко удруге підкреслив готовність до дебатів із Володимиром Зеленським і закликав опонента не шукати причин для відмови. Дебати мають відбутися 19 квітня.

Петро Порошенко удруге закликає Володимира Зеленського на дебати

Петро Порошенко удруге закликає Володимира Зеленського на дебати

Президент України Петро Порошенко у ніч на п'ятницю, 5 квітня, опублікував друге відеозвернення до свого опонента у другому турі президентських виборів, шоумена Володимира Зеленського, закликавши того "не ставити умов" і "ніким не прикриватися". "Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю!" - заявив Порошенко у відеоролику, опублікованому на офіційних сторінках президента у соцмережах Facebook і Twitter. 

Чинний український президент підтвердив свою згоду провести дебати на київському стадіоні НСК "Олімпійський". Однак чи погодиться на такий формат Національна суспільна телерадіокомпанія України (НCТУ), яка за законом відповідає за організацію та проведення дебатів, досі залишається під питанням. "Дебати - за "Законом про вибори президента України". В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника", - написав напередодні на своїй сторінці у Facebook голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

За кілька годин до цього Зеленський опублікував у соцмережах відеозвернення, де закликав лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко стати незалежним арбітром і ведучою для проведення дебатів. За словами Зеленського, для уникнення підкупів, провокацій, адміністративного тиску, його команда пропонує призначити окремого в. "Юліє Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів, чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах?" - зазначив шоумен. Для відповіді на це питання він дав Тимошенко 24 години. Станом на ранок середи реакції від екс-прем'єрки не було.

Нагадаємо, що у першому турі президентських виборів в Україні, що пройшов 31 березня, шоумен Володимир Зеленський набрав 30,24 відсотка голосів виборців. Чинний президент України Петро Порошенко набрав 15,95 відсотка і також вийшов до другого туру. За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, що стала третьою, віддали свої голоси 13,4 відсотка виборців. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

DW.COM

Зеленський пропонує Тимошенко стати ведучою його дебатів з Порошенком  

Українське суспільне телебачення готове до президентських дебатів на стадіоні

Очільник української суспільної телекомпанії Зураб Аласанія заявив, що президентські дебати можуть провести на стадіоні, якщо Центральна виборча комісія погодить цей варіант. (04.04.2019)  

Майже три чверті українців вважають дебати необхідними

Проведення дебатів між кандидатами у президенти підтримали 74 відсотки опитаних, запевняють соціологи. (04.04.2019)  

Порошенко погодився на дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський"

Чинний український президент Петро Порошенко погодився на стадіон як місце проведення дебатів перед другим туром президентських виборів. Такий формат запропонував його опонент Володимир Зеленський. (04.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Дебати Порошенка та Зеленського: де межа між політикою та шоу? (04.04.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Petro Poroschenko, Präsident

Порошенко погодився на дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський" 04.04.2019

Чинний український президент Петро Порошенко погодився на стадіон як місце проведення дебатів перед другим туром президентських виборів. Такий формат запропонував його опонент Володимир Зеленський.

Ukraine: Konzertprogram vom Studio Kvartal 95

Зеленський викликав Порошенка на дебати на "Олімпійському" 03.04.2019

У своєму зверненні до президента України Петра Порошенка Володимир Зеленський вимагає провести передвиборчі дебати на НСК "Олімпійський".

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat

Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко заперечують, що ведуть переговори 31.03.2019

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко спростовують інформацію про нібито переговори між ними.

Реклама

Докладно

Президент - гарант Конституції. Однак в українських реаліях глава держави не завжди вписується у формальні рамки Основного закону

Що треба знати про повноваження президента України

Чи настільки всемогутній глава держави за чинною Конституцією? Детально про повноваження глави держави - у довідці DW.  

Чума свиней у Карпатах: чому румунів лякають Україною?

Чому румунів свиньми з України лякають (відео)

Уряд Румунії бореться з чумою свиней у Карпатах тотальним винищенням тварин і виправдовується епідемією в Україні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  