 Порошенко: Загроза вторгнення Росії залишається | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2018

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Новини

Порошенко: Загроза вторгнення Росії залишається

За словами президента України Петра Порошенка, на момент запровадження воєнного стану на кордоні з Україною було 80 тисяч російських солдатів. Їх стало менше лише на 10 відсотків, тож загроза вторгнення зберігається.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що загроза вторгнення російської армії в Україну залишається. "У нас на сьогодні продовжує існувати загроза вторгнення Збройних сил Російської Федерації на суверенну територію України. Безумовно, ми повинні бути до цього готові - ми не дамо повторити 2014 рік", - заявив Порошенко під час прес-конференції в Києві в неділю, 16 грудня.

За словами українського президента, однієї з підстав запровадження в країні воєнного стану було скупчення близько 80 тисяч російських військових вздовж кордону з Україною. З того часу їхня кількість зменшилася на 10 відсотків, тому, зазначив Порошенко, про істотну деескалацію мова поки не йде. У той же час він додав, що готовий скасувати воєнний стан, як тільки війська РФ будуть відведені від кордону.

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Українські прикордонники тепер прискіпливіше ставляться до російських громадян, зросла й кількість тих, кому відмовлено у в'їзді, однак, як з'ясувалось, про тотальну заборону на в'їзд в Україну не йдеться. (04.12.2018)

Контррозвідка Служби безпеки України підтвержує громадянство Росії у цивільної дружини першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка та її доньки. (11.12.2018)

Перевірка громадянства

Крім того, український президент заявив, що звернувся до голови Служби безпеки України, щоб департамент контррозвідки спецслужби перевірив держслужбовців на наявність у них родичів з російським громадянством. За наявності підстав, зазначив Порошенко, такі чиновники будуть притягнуті до відповідальності аж до звільнення.

"У нас є велика кількість державних службовців, зокрема і правоохоронних органів, які мають родичів в Криму. Я звернувся до глави СБУ Василя Грицака для того, щоб українська контррозвідка здійснила перевірку відомостей усіх державних службовців, поставивши пріоритет правоохоронних і слідчих органів", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 16 жовтня СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Державна зрада" стосовно колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка, який обіймає посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки. Слідство взяло до уваги інформацію про те, що родичі Семочка мають, крім українського, ще й російське громадянство, оприлюднену в програмі антикорупційних розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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