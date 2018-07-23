 Порошенко: Заборона експорту дров суперечить зобов′язанням України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2018

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Новини

Порошенко: Заборона експорту дров суперечить зобов'язанням України

Петро Порошенко не підписав закон про протидію контрабанді лісу, адже заборона на вивезення певної категорії деревини суперечить правилам СОТ і зони вільної торгівлі з ЄС.

Заборона вивезення дров суперечить зобов'язанням України перед ЄС і СОТ

Заборона вивезення дров суперечить зобов'язанням України перед ЄС і СОТ

Заборона на вивезення з України паливної деревини суперечить зобов'язанням країни, які вона взяла на себе в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) та зони вільної торгівлі з ЄС. Саме це, за словами президента України Петра Порошенка, стало причиною, чому він не підписав законопроект про посилення відповідальності за незаконну вирубку лісу та контрабанду деревини. Пропозиції Порошенка щодо законопроекту опубліковані на сайті Верховної Ради України у вівторок, 24 липня.

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Президент України наголосив, що підтримує заходи щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню деревини. Водночас, "запроваджувана законом тимчасова, строком на вісім років, заборона вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту деревини паливної (…) не може бути підтримана", - зазначив Порошенко. Тому він запропонував прибрати цей пункт із документа.

Крім заборони на експорт деревини, законопроект передбачає обмеження внутрішнього споживання необробленого лісоматеріалу 25 мільйонами кубометрів на рік, а також збільшення відповідальності за вирубування чи пошкодження лісових насаджень і контрабанду деревини цінних і рідкісних порід, необроблених лісоматеріалів.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про те, що контрабанда українського лісу сягнула шести-восьми мільярдів гривень на рік. Він наголосив, що "під виглядом паливної деревини вивозять діловий, прекрасний ліс". Гройсман пообіцяв представити в середині вересня звіт щодо результатів боротьби з контрабандою.

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