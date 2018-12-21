 Порошенко: Дія воєнного стану в Україні припиняється | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2018

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Новини

Порошенко: Дія воєнного стану в Україні припиняється

Президент України Петро Порошенко оголосив про припинення дії воєнного стану і заявив, що гарантує проведення виборів 31 березня.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко у середу, 26 грудня, заявив про припинення дії воєнного стану в десяти областях країни, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". "Зараз о 14:00 припиняється воєнний стан. Це моє принципове рішення. Воно базується на всіх складових поточної безпекової ситуації в державі", - підкреслив Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони України в Києві.

Він також заявив, що гарантує проведення голосування на виборах президента країни 31 березня 2019 року. "Ми точно гарантуємо, що вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року", - зазначив Порошенко. Він також заявив, що, якби не президентські вибори у березні 2019 року, то до Верховної Ради могло би бути прохання продовжити термін дії воєнного стану.
"Хотів би наголосити, що нікуди не поділася і російська загроза. І можливо, я буду з вами щирий: якби не вибори, ми б попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан", - сказав він. Водночас Порошенко заявив, що і за місяць дії воєнного стану країна зробила багато для зміцнення обороноздатності. 

 

Як повідомлялося, після інциденту 25 листопада в районі Керченської протоки, коли Росія захопила кораблі українських ВМС і моряків, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів. Термін воєнного стану, згідно з указом, минає 26 грудня о 14:00 (за київським часом).

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