 Порошенко до ФРН: Не потрапте у газову пастку Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2018

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Новини

Порошенко до ФРН: Не потрапте у газову пастку Путіна

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post застерігає ФРН щодо газової залежності від Росії та стверджує вступ в НАТО та ЄС як політичну мету України.

Порошенко застеріг ФРН від потрапляння до газової пастки РФ

Порошенко застеріг ФРН від потрапляння до газової пастки РФ

Німецьке видання Rheinische Post оприлюднило у суботу, 22 вересня, інтерв'ю з президентом України Петром Порошенком. У розмові президент України застеріг Німеччину від газової залежності від Росії. На його думку, газопровід "Північний потік-2"не є вигідним з економічного погляду. Порошенко вкотре підкреслив, що цим проектом Путін прагне створити інструмент геополітичного тиску на Західну Європу. "Я лише можу застерегти наших європейських друзів, і це з огляду на власний гіркий досвід: якщо у питанні газопостачання так залежати від Росії, як від неї кілька років тому залежала Україна, це утворює поле для шантажу", - заявив глава держави, закликавши Німеччину не потрапляти в подібну пастку.

Президент також наголосив, що членство в НАТО та ЄС є політичною метою України. "Наразі ми витрачаємо 6 відсотків нашого ВВП на оборону. І, я думаю, за рахунок нашого протистояння російській агресії на східному фланзі НАТО ми вже сьогодні відіграємо важливу роль", - зазначив Порошенко.

DW.COM

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Президент України також наголосив на необхідності зберігати санкції проти Росії, адже це "єдиний несиловий інструмент", аби "чинити тиск на агресора". Він також підкреслив дієвість санкцій як спонукального механізму, аби РФ продовжувала співпрацю у рамках "нормандського формату" для мирного вирішення конфлікту на Донбасі. 

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