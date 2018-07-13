 Порошенко доручив підготувати для Генасамблеї ООН нову резолюцію по Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко доручив підготувати для Генасамблеї ООН нову резолюцію по Криму

Українські дипломати мають підготувати для ООН нову резолюцію щодо статусу анексованого Росією півострова Крим, заявив президент України Петро Порошенко. Він також повідомив, що РФ може атакувати Маріуполь.

Порошенко доручив підготувати резолюцію щодо Криму

Порошенко доручив підготувати резолюцію щодо Криму

Президент України Петро Порошенко доручив українським дипломатам підготувати на наступну сесію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) нову резолюцію щодо анексованого Росією Криму. Про це він заявив у понеділок, 16 липня, в ефірі телеканалу ICTV.

"Я дав доручення, щоб наші дипломати на наступній сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй готували нову резолюцію Генеральної Асамблеї по Криму для того, щоб зупинити будь-які інсинуації, будь-які спекуляції щодо статусу Криму", - сказав він.

Порошенко відзначив, що Генасамблея ООН вже два рази підтримувала українську позицію, в тому числі про порушення прав кримських татар по Криму. "Я не маю жодного сумніву, що і тут наша робота буде ефективною. Ми щодня повинні забезпечувати роботу щодо захисту національного інтересу", - додав президент.

DW.COM

Росія створює в Азовському морі військову флотилію, зупиняє судна на шляху до портів України, проводить стрільби. У Києві думають розірвати з РФ договір про спільне використання Азову, однак поки не наважуються. (21.06.2018)

Внесену Україною резолюцію підтримали 70 держав в Генасамблеї ООН. Документ закликає Росію вжити всіх кроків задля припинення порушень прав людини в Криму. (19.12.2017)

Порошенко 16 липня також повідомив, що Росія почала незаконно зупиняти і здійснювати огляд українських та іноземних суден, які прямують в українські порти на Азовському морі. "Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати Україну на Азовському морі. Здійснити ескалацію напруги, не виключено - зробити військову операцію атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії України, атаки на інші порти Азовського моря", - заявив президент під час відвідування військових навчань "Сі Бриз-2018".

Нагадаємо, що 19 грудня Генеральна асамблея ООН прийняла оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму. Вона закликає РФ вжити заходів, щоб покласти край порушенням прав людини щодо жителів Криму.

Дивитись відео 01:38
Now live
01:38 хв

Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)  

Також за темою

Ukraine Kiew PK Donald Tusk & Petro Poroschenko & Jean-Claude Juncker

Саміт Україна-ЄС: інтегруватися без членства 09.07.2018

У Брюсселі відбудеться ювілейний саміт Україна-ЄС. На відміну від двох попередніх, він повинен завершитися без неприємностей. Натомість Україна може отримати доволі багато з того, що хоче.

Ukraine in russischen Gefängnissen

Мати Олександра Кольченка: Син дуже сподівається на Україну 09.06.2018

Мати Олександра Кольченка Лариса розповіла DW про стан свого сина після переривання голодування та зустріч з Петром Порошенком.

Ljudmyla Denissowa Sozialministerin Ukraine 26.03.2014

Омбудсмени України та РФ оголосили про плани відвідання ув'язнених 09.06.2018

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова готують списки ув'язнених, яких планують відвідати.

Докладно

Будівля МКС у Гаазі

20 років Міжнародному кримінальному суду в Гаазі

20 років тому 120 держав вирішили заснувати Міжнародний кримінальний суд.  

Туск, Кецян і Юнкер на саміті у Пекіні

Саміт ЄС-Китай у Пекіні

Євросоюз та Китай шукають спільну відповідь американському протекціонізму. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  