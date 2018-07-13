Порошенко доручив підготувати для Генасамблеї ООН нову резолюцію по Криму

Українські дипломати мають підготувати для ООН нову резолюцію щодо статусу анексованого Росією півострова Крим, заявив президент України Петро Порошенко. Він також повідомив, що РФ може атакувати Маріуполь.
Президент України Петро Порошенко доручив українським дипломатам підготувати на наступну сесію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) нову резолюцію щодо анексованого Росією Криму. Про це він заявив у понеділок, 16 липня, в ефірі телеканалу ICTV.
"Я дав доручення, щоб наші дипломати на наступній сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй готували нову резолюцію Генеральної Асамблеї по Криму для того, щоб зупинити будь-які інсинуації, будь-які спекуляції щодо статусу Криму", - сказав він.
Порошенко відзначив, що Генасамблея ООН вже два рази підтримувала українську позицію, в тому числі про порушення прав кримських татар по Криму. "Я не маю жодного сумніву, що і тут наша робота буде ефективною. Ми щодня повинні забезпечувати роботу щодо захисту національного інтересу", - додав президент.
Порошенко 16 липня також повідомив, що Росія почала незаконно зупиняти і здійснювати огляд українських та іноземних суден, які прямують в українські порти на Азовському морі. "Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати Україну на Азовському морі. Здійснити ескалацію напруги, не виключено - зробити військову операцію атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії України, атаки на інші порти Азовського моря", - заявив президент під час відвідування військових навчань "Сі Бриз-2018".
Нагадаємо, що 19 грудня Генеральна асамблея ООН прийняла оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму. Вона закликає РФ вжити заходів, щоб покласти край порушенням прав людини щодо жителів Криму.