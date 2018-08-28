Порошенко відвідає церемонію прощання з Маккейном

Президент України Петро Порошенко 31 серпня - 1 вересня відвідає з приватним візитом США, щоб взяти участь у траурних заходах прощання з американським сенатором Джоном Маккейном. Про це в п'ятницю, 31 серпня, повідомила прес-служба глави держави.

"Від імені народу України та від себе особисто маю намір віддати останню шану видатній особистості, великому другу України. Незламність його духу мотивує. Його почуття моменту вражає. Його бачення майбутнього надихає", - заявив Порошенко перед відльотом до Вашингтона.

"У пам'яті українців сенатор Маккейн назавжди залишиться близьким другом, який пліч-о-пліч встав на захист демократії на київському Майдані, та відданим побратимом, який розділив новорічну вечерю з українськими вояками на лінії бойових зіткнень. Його віру в український народ неможливо переоцінити, як і внесок у стримування російського агресора. Авторитетний голос Джона Маккейна назавжди залишиться одним із найгучніших у підтримку незалежної, демократичної та процвітаючої України", - переконаний президент.

У прес-службі глави держави зауважили, що через приватний характер візиту Порошенко летітиме до Вашингтона рейсовим літаком. Траурні заходи у рамках відрядження відвідає також мер Києва Віталій Кличко. Про це повідомила прес-служба міського голови.

Нагадаємо, що сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня. 31 серпня та 1 вересня церемонія прощання з ним відбудеться в столиці США. Маккейна поховають 2 вересня в Аннаполісі у штаті Меріленд, на території Військово-морської академії США, яку він закінчив 1958 року.