Порошенко вніс 19 мільйонів гривень застави за генерал-майора ЗСУ

Колишній президент Петро Порошенко та його родина внесли 19 мільйонів гривень для звільнення під заставу начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка. Про це в понеділок, 16 грудня, повідомила пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада, Печерський суд Києва заарештував Дмитра Марченка, якого підозрюють у закупівлі неякісного майна за завищеною ціною для Збройних сил України, на 60 днів із правом внесення застави в 76 мільйонів гривень. Згодом Київський апеляційний суд залишив чинним арешт і знизив розмір застави до 20 мільйонів гривень.