 Порошенко вніс 19 мільйонів гривень застави за генерал-майора ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

Порошенко вніс 19 мільйонів гривень застави за генерал-майора ЗСУ

Експрезидент України Петро Порошенко та його родина внесли 19 мільйонів гривень застави за генерал-майора Дмитра Марченка. Ще більше мільйона гривень було зібрано під час марафону.

Петро Порошенко та його родина внесли 19 мільйонів гривень застави за генерал-майора Дмитра Марченка

Петро Порошенко та його родина внесли 19 мільйонів гривень застави за генерал-майора Дмитра Марченка

DW.COM

Справи щодо колишнього президента Петра Порошенка можуть розслідуватися дуже довго, якщо Державне бюро розслідувань очолить людина з Генпрокуратури, стверджує нинішній очільник бюро Роман Труба. (05.12.2019)

Провадження відкрите за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Адвокат Порошенка заявляє, що справа б'є не лише по ньому, але й по команді Володимира Зеленського. (11.12.2019)

Колишній президент Петро Порошенко та його родина внесли 19 мільйонів гривень для звільнення під заставу начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка. Про це в понеділок, 16 грудня, повідомила пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада, Печерський суд Києва заарештував Дмитра Марченка, якого підозрюють у закупівлі неякісного майна за завищеною ціною для Збройних сил України, на 60 днів із правом внесення застави в 76 мільйонів гривень. Згодом Київський апеляційний суд залишив чинним арешт і знизив розмір застави до 20 мільйонів гривень. 

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