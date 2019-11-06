 Порошенко вимагає санкцій за прямі постачання газу з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2019

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Новини

Порошенко вимагає санкцій за прямі постачання газу з РФ

Експрезидент України Петро Порошенко та його партія "Європейська солідарність" вимагають скликати засідання РНБО через плани прямого постачання газу з Росії українським компаніям.

Петро Порошенко вимагає негайно скликати засідання РНБО через плани прямого постачання газу з РФ

Петро Порошенко вимагає негайно скликати засідання РНБО через плани прямого постачання газу з РФ

Експрезидент України Петро Порошенко та очолювана ним партія "Європейська солідарність" вимагають негайно скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони України через плани прямого постачання природного газу з Росії до України. Як заявив Порошенко у ефірі телеканалу "Україна" ввечері у неділю, 22 грудня, він та його партія вимагатимуть "запровадження санкції проти прямого постачання газу з Російської Федерації".

"Це є газова голка і, на жаль, це є результатом таємних переговорів, які відбулися в Парижі. Ми перетнули ті "червоні лінії", про які дуже голосно попереджали люди напередодні Парижа", - зауважив Порошенко.

Він нагадав інформацію, оприлюднену раніше низкою українських та російських інформагентств та ЗМІ, про те, що вже п'ять українських компаній уклали угоди на пряме постачання газу з РФ на український ринок.

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"Це не є комерційними контрактами, ці контракти є політичними. (Президент РФ Володимир) Путін своїй п'ятій колоні продає газ зі значною знижкою для того, щоб з надприбутків на газовому ринку України фінансувалися ці політичні партії і для підриву основ державності України", - наголосив експрезидент. При цьому він не назвав компаній, які нібито уклали угоди на постачання російського газу, а також не уточнив, які політичні партії він мав на увазі.

У суботу, 21 грудня, агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела повідомила про те, що низка українських компаній вже уклали прямі контракти з "Газпромом" на постачання газу з 1 січня 2020 року. На початку жовтня 2019 року голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зазначав, що "Газпром" з 1 січня 2020 року може розпочати прямі поставки газу українським споживачам у разі укладанні договорів про приєднання за європейськими правилами.

Починаючи з листопада 2015 року Україна не імпортує природний газ з Росії, закуповуючи його винятково на своєму західному кордоні. 

Дивитись відео 11:50

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