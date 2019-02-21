Порошенко вимагає перевірити звинувачення в розкраданні в оборонпромі

Президент України Петро Порошенко вимагає від правоохоронців терміново перевірити інформацію про рокрадання на оборонних підприємствах, викладену в програмі "Наші гроші" проекту Bihus.Info. Він також підтримує тимчасове відсторонення від посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олега Гладковського на час проведення розслідування. Про це у вівторок, 26 лютого, повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування. Петро Порошенко вимагає від правоохоронних органів здійснення термінової перевірки інформації, викладеної в журналістській програмі "Наші гроші" для спростування або підтвердження оприлюдненого", - написав Цеголко на сторінці у Facebook у вівторок. Перед цим Гладковський сам звернувся до правоохоронних органів із заявою про перевірку даних про розкрадання та попросив призупинити його повноваження.

Сам Гладковський у своїй заяві заперечив звинувачення на свою адресу і звернувся до НАБУ і військової прокуратури перевірити інформацію, яка опублікована журналістами. "Категорично відкидаю всі звинувачення, що пролунали в так званому розслідуванні", - заявив чиновник. Він, а також концерн "Укроборонпром", мають намір подати позов до суду проти журналістів програми "Наші гроші" про захист честі і гідності.

Журналістське розслідування

Нагадаємо, що команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого фільм, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син Олега Гладковського, разом із своїми партнерами Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в два-чотири рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером нинішнього президента країни Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну. У матеріалі також зазначено, що операції організовували через три основні фірми-прокладки, а однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав на той момент Порошенку.

Реакція НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що підприємства, про які йдеться в журналістському розслідуванні, вже є об'єктами розслідувань НАБУ. "Детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Лесі Іванової, і нададуть їй належну оцінку. Зазначимо, що підприємства, про які йдеться в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань НАБУ. Загалом детективи розслідують корупцію на майже 15 підприємствах оборонно-промислового комплексу в рамках декількох десятків кримінальних проваджень", - йдеться в повідомленні бюро.

У НАБУ, зокрема, зазначили, що розслідування щодо одного з таких підприємств - Львівського бронетанкового заводу - завершено і з липня 2018 року відповідну справу вже слухають у суді.

Тим часом в державному концерні "Укроборонпром", який об'єднує оборонні підприємства, зазначають, що журналісти програми "Наші гроші" здійснили маніпулятивний виклад окремих даних, і довільне використання такої інформації, на думку концерну, має отримати юридичну оцінку компетентних органів. "У ДК "Укроборонпром" вважають некоректним оцінювати зміст інформації, оприлюдненої програмою "Наші гроші". Адже журналісти не вказали джерел її отримання і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних", - йдеться в коментарі "Укроборонпрому".