 Порошенко балотуватиметься в президенти через п′ять років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Новини

Порошенко балотуватиметься в президенти через п'ять років

Петро Порошенко в інтерв'ю Die Welt заявив, що піде на наступні президентські вибори, щоб "протистояти тому, що досягнуте буде втрачено". Він також пошкодував, що за його каденцію не вдалось зупинити війну на Донбасі.

Петро Порошенко (л) та Володимир Зеленський під час дебатів

Петро Порошенко (л) та Володимир Зеленський під час дебатів

Екс-президент України Петро Порошенко заявив, що балотуватиметься на посаду глави української держави через п'ять років. "Так, я шукатиму можливість взяти участь в наступних президентських виборах", - заявив Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, опублікованому у понеділок, 20 травня. Екс-президент пояснив цей намір не тим, що "прив'язався до влади", а тим, що прагне "протистояти тому, що досягнуте буде втрачено".

DW.COM

Президент України Петро Порошенко побажав своєму наступнику Володимиру Зеленському успішного президентства, а також подякував народу України. (19.05.2019)

Рада Безпеки ООН відмовилася проводити засідання щодо ухваленого в Україні закону про мову, скликати яке наполягала Росія. (20.05.2019)

У розмові з Die Welt Порошенко запевнив, що не розглядає поразку на останніх президентських виборах в Україні як свій програш. "Звичайно, реформи часом болючі, і політичний лідер має бути готовим платити за це персональну ціну", - зазначив Порошенко.

Серед здобутків свого президентства Порошенко назвав встановлення незалежності української православної церкви від  Москви, гарантування захисту української мови, енергетичну незалежність від Росії, реформу судової системи та банків, а також децентралізацію.

Свої недоліки як президента Порошенко вбачає у тому, що за його президентства не вдалось припинити військові дії на Сході України. "Перш за все, ми не могли закінчити війну на Донбасі, не звільнили українську землю від окупації. На жаль, рішення не в наших руках, ні в руках Брюсселя. Ключ до нього в Москві", - зазначив екс-президент.

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