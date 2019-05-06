Порошенко балотуватиметься в президенти через п'ять років

Екс-президент України Петро Порошенко заявив, що балотуватиметься на посаду глави української держави через п'ять років. "Так, я шукатиму можливість взяти участь в наступних президентських виборах", - заявив Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, опублікованому у понеділок, 20 травня. Екс-президент пояснив цей намір не тим, що "прив'язався до влади", а тим, що прагне "протистояти тому, що досягнуте буде втрачено".

У розмові з Die Welt Порошенко запевнив, що не розглядає поразку на останніх президентських виборах в Україні як свій програш. "Звичайно, реформи часом болючі, і політичний лідер має бути готовим платити за це персональну ціну", - зазначив Порошенко.

Серед здобутків свого президентства Порошенко назвав встановлення незалежності української православної церкви від Москви, гарантування захисту української мови, енергетичну незалежність від Росії, реформу судової системи та банків, а також децентралізацію.

Свої недоліки як президента Порошенко вбачає у тому, що за його президентства не вдалось припинити військові дії на Сході України. "Перш за все, ми не могли закінчити війну на Донбасі, не звільнили українську землю від окупації. На жаль, рішення не в наших руках, ні в руках Брюсселя. Ключ до нього в Москві", - зазначив екс-президент.