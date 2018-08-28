 Порошенко анонсував візит Меркель та заявив про намір припинити дію договору з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

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Новини

Порошенко анонсував візит Меркель та заявив про намір припинити дію договору з РФ

Петро Порошенко повідомив про запланований на листопад цього року візит канцлерки ФРН Анґели Меркель в Україну. Він також заявив про готовність Києва припинити дію договору про дружбу з Росією.

Петро Порошенко і Анґела Меркель під час зустрічі у Німеччині в травні 2017 року

Петро Порошенко і Анґела Меркель під час зустрічі у Німеччині в травні 2017 року

Президент України Петро Порошенко повідомив у вівторок, 28 серпня, що восени поточного року Україну з візитом відвідає канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). "На початку листопада канцлерка Німеччини Анґела Меркель здійснить візит в Україну. Це є дуже яскравим свідченням особливої уваги наших німецьких партнерів і розвитку партнерства з Києвом", - сказав Порошенко на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних установ України у Києві, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він також поінформував дипломатів про зміст своїх телефонних переговорів з канцлеркою цього місяця, зазначивши, що особлива увага приділялася перспективам розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. На його думку, така місія - єдиний шлях створення складової безпеки мінських домовленостей.

Європейський вибір і повернення Донбасу

Порошенко також повідомив, що має намір ініціювати внесення змін до Конституції, "які заякорять європейський та євроатлантичний вибір нашої держави". Він вважає, що такий крок потрібен не лише Україні, а й усій Європі, оскільки йдеться про перетворення найбільшої європейської держави в "простір нового європейського зростання". Порошенко зазначив, що отримав запевнення від американських партнерів та канцлерки Німеччини у тому, що "двері і до Європейського Союзу, і до НАТО для України відкриті".

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Говорячи про стратегію повернення непідконтрольних Києву районів Донбасу та Криму Порошенко запевнив, що Україна поверне анексований Росією півострів та частину Донбасу політико-дипломатичним шляхом. "Заявляю ще раз: Крим і частину Донбасу ми прагнемо отримати політико-дипломатичним шляхом, але мінські домовленості вже принесли користь Україні", - зазначив президент України.

Доля договору з Росією

Петро Порошенко на зустрічі з керівниками українських закордонних дипломатичних установ також заявив, що Україна юридично готова до припинення договору про дружбу, співпрацю та партнерство з РФ, укладеного в 1997 році, й очікує відповідних документів від МЗС. "Сьогодні ми підійшли досить підготовленими та юридично захищеними до наступного кроку: припинення дії договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та Російською Федерацією, який з вини Москви вже давно став анахронізмом", - сказав Порошенко. 

Нагадаємо, експерти застерігали щодо поспішних рішень стосовно розірвання чи призупинення дії цього договору, оскільки такий крок може послабити позиції Києва у міжнародних судах.

Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією було укладено 31 травня 1997 року терміном на 10 років (з наступною автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Договір набув чинності 1 квітня 1999 року. Згідно з Угодою про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ і Україною, закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного.

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