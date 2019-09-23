 Пором ″Естонія″: ″балтійський Титанік″ досі на дні - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 23.09.2019

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Пором "Естонія": "балтійський Титанік" досі на дні - "Європа у фокусі" (відео)

Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.

Пором Естонія затонув 28 вересня 1994 року

Пором "Естонія" затонув 28 вересня 1994 року

"Європа у фокусі" - щопонеділка дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1-11 - Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики.

6-43 - Косово: чому не вдається побороти контрабанду.

12-48- Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування. 

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Життя в "ящику" в Барселоні - "Європа у фокусі" (відео)

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати. (17.09.2019)  

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Голова Єврокомісії застеріг від нової війни на Балканах

Жан-Клод Юнкер попередив, що ЄС має серйозно ставитися до набуття членства країнами Західних Балкан, інакше в регіоні може спалахнути ще одна війна. (05.10.2018)  

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Посилання в інтернеті

Schweden: Estonia-Unglück

Der Untergang der Ostseefähre "Estonia"

Kosovo Schmuggel

Schmuggel blüht im Kosovo wegen 100 % Zoll

Großbritannien: Briten streiten um ihr Wegerecht

Großbritannien: Briten streiten um ihr Wegerecht

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Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Російська Арктика: що загрожує ненцям. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Швейцарія: за які права страйкують жінки. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.