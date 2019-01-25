Поранених у Керченській протоці українських моряків перевели до СІЗО "Лефортово"

Поранених у Керченській протоці українських військових моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку перевезли з медичного блоку московського СІЗО "Матроська тиша " до ізолятора "Лефортово". Про це в понеділок, 28 січня, повідомив керівник групи адвокатів затриманих моряків Микола Полозов.

"Слідчий мені повідомив, що в суботу трьох поранених виписали з медсанчастини і перевели до СІЗО "Лефортово", - сказав адвокат, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс". Полозов зазначив, що адвокати ще не бачилися з моряками, тож нової інформації про їхній стан здоров'я немає.

Він додав, що під час останнього візиту адвокатів до їхніх підзахисних, ті мали не дуже здоровий вигляд. Тож захист планує "звернутися до уповноваженої із захисту прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона посприяла в доступі до поранених незалежних лікарів, які змогли б оцінити їхній стан", - сказав Полозов.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву.

Наразі 24-м українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими й відмовилися свідчити.

15 та 16 січня 2019 року суд у Москві залишив під вартою до 24 квітня всіх 24-х українських моряків.