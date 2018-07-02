Популісти та русофіли – більшість німецьких візитерів в окупований Крим (відео)

З понад 200 іноземців, які з лютого по травень 2018-го незаконно відвідали Крим в складі різних делегацій, найбільше - з Німеччини. 34 особи, як підрахували активісти громадської організації "Майдан закордонних справ". DW перевірила, кого насправді представляють ці люди, адже йдеться не про туристів, а політиків, громадських діячів, активістів та інших "людей доброї волі".