Популісти та русофіли – більшість німецьких візитерів в окупований Крим (відео)

За перші місяці 2018 року понад 200 іноземців незаконно відвідали анексований Крим. І найбільше серед них громадян Німеччини. DW перевірила, що за німці їздили у Крим?
Табір "Артек" в Криму - один з пунктів програми відвідин окупованого півострова іноземними делегаціями
З понад 200 іноземців, які з лютого по травень 2018-го незаконно відвідали Крим в складі різних делегацій, найбільше - з Німеччини. 34 особи, як підрахували активісти громадської організації "Майдан закордонних справ". DW перевірила, кого насправді представляють ці люди, адже йдеться не про туристів, а політиків, громадських діячів, активістів та інших "людей доброї волі".
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