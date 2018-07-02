 Популісти та русофіли – більшість німецьких візитерів в окупований Крим (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 04.07.2018

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Популісти та русофіли – більшість німецьких візитерів в окупований Крим (відео)

За перші місяці 2018 року понад 200 іноземців незаконно відвідали анексований Крим. І найбільше серед них громадян Німеччини. DW перевірила, що за німці їздили у Крим?

Табір Артек в Криму - один з пунктів програми відвідин окупованого півострова іноземними делегаціями

Табір "Артек" в Криму - один з пунктів програми відвідин окупованого півострова іноземними делегаціями

З понад 200 іноземців, які з лютого по травень 2018-го незаконно відвідали Крим в складі різних делегацій, найбільше - з Німеччини. 34 особи, як підрахували активісти громадської організації "Майдан закордонних справ". DW перевірила, кого насправді представляють ці люди, адже йдеться не про туристів, а політиків, громадських діячів, активістів та інших "людей доброї волі". 

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Мати Олександра Кольченка: Син дуже сподівається на Україну

Мати Олександра Кольченка Лариса розповіла DW про стан свого сина після переривання голодування та зустріч з Петром Порошенком. (09.06.2018)  

Заручник Москви: боротьба за українського режисера Олега Сенцова

Міжнародний тиск на Москву посилюється, щоб звільнити засудженого російським судом українського режисера Олега Сенцова, який голодує з середини травня. (27.05.2018)  

Прямий моніторинг ЮНЕСКО в Криму: місія неможлива?

У ЮНЕСКО відзначають погіршення ситуації з правами людини в Криму та наголошують на необхідності здійснення безпосереднього моніторингу на півострові. Утім, на шляху цього можуть виникнути складнощі через протидію Росії. (18.04.2018)  

У Німеччині судять політика, відомого своїми візитами до Криму

У суді в німецькому місті Оснабрюк починається процес у справі регіональних політиків Лівої партії, яких звинувачують у фальсифікації виборів. Один з них - Андреас Маурер - відомий широкій публіці в Росії. (23.04.2018)  

Росія посилює ППО в Криму комплексами С-400 та "Панцир-С"

У російській армії похвалилися технічним переоснащенням сил в анексованому Криму. Сили протиповітряної оборони на півострові посилять комплексами С-400 та "Панцир-С". (04.05.2018)  

Кримськотатарська журналістка Ліля Буджурова: Нам не заборонять плакати

18 травня 2018 року - у день 74-річниці роковин депортації кримськотатарського народу з Криму - DW поспілкувалась із кримськотатарською журналісткою та поетесою Лілею Буджуровою. (18.05.2018)  

Коментар: Нові турбіни Siemens для Росії - прагматизм замість образи

Скандалу, що виник через німецькі турбіни, які потрапили до Криму, ще немає й півроку, а Siemens уже готовий знову поставляти їх до РФ. Він прогнувся? Ні, вважає Андрій Гурков. (20.12.2017)  

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Хто ті німці, які незаконно відвідували Крим? (03.07.2018) 03.07.2018

За 2018 рік понад 200 іноземців незаконно відвідали анексований Крим. І найбільше серед них громадян Німеччини. DW перевірила, що за німці їздили у Крим.