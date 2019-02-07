 Популярні серед молоді ютубери висвітлюватимуть Мюнхенську конференцію з безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Популярні серед молоді ютубери висвітлюватимуть Мюнхенську конференцію з безпеки

Про перебіг Мюнхенської конференції з безпеки цьогоріч, крім журналістів, повідомлятимуть ведучі популярних серед молоді каналів відеоплатформи YouTube.

Мюнхенська конференція з безпеки

Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки розпочинається 15 лютого

Під час цьогорічного проведення Мюнхенської конференції з безпеки до представників преси, котрі висвітлюватимуть перебіг форуму, приєднаються й п'ятеро популярних серед молоді ютуберів з чотирьох країн. Про це повідомив у неділю, 10 лютого, німецький телеканал ProSiebenSat.1.

За даними журналістів, двоє з авторів молодіжних YouTube-каналів представлятимуть Німеччину. Решта будуть з США, ОАЕ та Румунії. Очікується, що ці кілька ютуберів, сукупна глядацька аудиторія яких налічує кілька мільйонів користувачів, робитимуть інтерв'ю з відомими учасниками конференції та пропонуватимуть глядачам огляд найважливіших подій з самого заходу.

Свої матеріали автори популярних YouTube-каналів публікуватимуть на окремому YouTube-акаунті, де глядачі зможуть пропонувати запитання відомим учасникам конференції та брати участь у дискусії.

Один з залучених до висвітлення перебігу конференції ютуберів 32-річний Мірко Дрочманн (Mirko Drotschmann) 2017 року взяв інтерв'ю у канцлерки ФРН Анґели Меркель "мовою молоді".

Серед тем, котрі планується обговорити на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки, майбутнє ЄС, трансатлантичні відносини, права людини та кліматичні зміни.

Мюнхенська конференція з безпеки є найбільшим у світі форумом політиків та експертів у галузі безпеки. Цього року - з 15 до 17 лютого - організатори форуму очікують рекордну кількість учасників.

DW.COM

Глава Мюнхенської конференції: Європейський Союз все ще живий та здоровий

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки її голова Вольфґанґ Ішинґер розповів в інтерв'ю DW чому цього року на форум не приїде Макрон та як поведуть себе США та РФ. (09.02.2019)  

Макрон відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки

Через протести "жовтих жилетів" президент Франції Еммануель Макрон вирішив не їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки, а повністю присвятити себе діалогу з громадянами, заявили в Єлисейському палаці. (07.02.2019)  

Ішинґер застеріг світові держави від суперництва

У Росії і США, Європи і Китаю - достатньо тем для спільної роботи, переконаний очільник Мюнхенської конференції з безпеки. В інтерв'ю DW він нагадав про співпрацю ФРН і Франції зі створення нового винищувача. (08.02.2019)  

Організатори Мюнхенської конференції з безпеки очікують рекордної кількості учасників

На цьогорічний безпековий форум в Мюнхені мають прибути не менше 500 учасників. Серед них 40 глав держав і урядів, а також 100 міністрів, очікують організатори. (30.01.2019)  

Також за темою

Deutschland | Pegida Demo in Dresden

Скандал довкола поліції у Дрездені: правоохоронці перепросили у журналістів ZDF 24.08.2018

У Німеччині начальник поліції перепросив у журналістів телеканалу ZDF за затримку роботи знімальної групи під час акції ультраправих у Дрездені. Дії поліції спричинили масштабний політичний скандал.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель (п) та Еммануель Макрон

"Північному потоку-2" вкотре пощастило

Оглядач DW Крістіан Тріппе коментує ситуацію, що ніби ледь не призвела до протистояння Берліна й Парижа. 

Найбагатша людина України - Рінат Ахметов

Мрії про деолігархізацію України і надалі залишаються мріями

Троє осіб контролюють майже сім відсотків ВВП України. Чи є ще шанс на деолігархізацію української економіки? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  