Популярні серед молоді ютубери висвітлюватимуть Мюнхенську конференцію з безпеки

Під час цьогорічного проведення Мюнхенської конференції з безпеки до представників преси, котрі висвітлюватимуть перебіг форуму, приєднаються й п'ятеро популярних серед молоді ютуберів з чотирьох країн. Про це повідомив у неділю, 10 лютого, німецький телеканал ProSiebenSat.1.

За даними журналістів, двоє з авторів молодіжних YouTube-каналів представлятимуть Німеччину. Решта будуть з США, ОАЕ та Румунії. Очікується, що ці кілька ютуберів, сукупна глядацька аудиторія яких налічує кілька мільйонів користувачів, робитимуть інтерв'ю з відомими учасниками конференції та пропонуватимуть глядачам огляд найважливіших подій з самого заходу.

Свої матеріали автори популярних YouTube-каналів публікуватимуть на окремому YouTube-акаунті, де глядачі зможуть пропонувати запитання відомим учасникам конференції та брати участь у дискусії.

Один з залучених до висвітлення перебігу конференції ютуберів 32-річний Мірко Дрочманн (Mirko Drotschmann) 2017 року взяв інтерв'ю у канцлерки ФРН Анґели Меркель "мовою молоді".

Серед тем, котрі планується обговорити на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки, майбутнє ЄС, трансатлантичні відносини, права людини та кліматичні зміни.

Мюнхенська конференція з безпеки є найбільшим у світі форумом політиків та експертів у галузі безпеки. Цього року - з 15 до 17 лютого - організатори форуму очікують рекордну кількість учасників.