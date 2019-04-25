 Попри Brexit Великобританія братиме участь у виборах до Європарламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Попри Brexit Великобританія братиме участь у виборах до Європарламенту

Британці голосуватимуть на виборах до Європарламенту наприкінці травня, оскільки країна так і не затвердила угоду про вихід зі складу ЄС.

Новий склад Європарламенту оберуть наприкінці травня

Новий склад Європарламенту оберуть наприкінці травня

Великобританія братиме участь у виборах до Європарламенту, які відбудуться в країнах Євросоюзу з 23 до 26 травня. Про це заявив у вівторок, 7 травня, перший міністр та керівник секретаріату уряду Девід Лідінгтон. За його словами, завершити процес виходу Великобританії зі складу ЄС до дати виборів в Європарламент є неможливим.

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Європейський парламент оприлюднив свій прогноз щодо загальноєвропейських виборів, які вібудуться 23-26 травня. В разі, якщо Великобританія візьме участь у голосуванні, євроскептичні групи отримають суттєву підтримку. (25.04.2019)

Тереза Мей прийняла пропозицію ЄС відкласти дату Brexit до 31 жовтня, однак не виключила вихід Великобританії з ЄС до кінця травня. (11.04.2019)

За словами британського урядовця, прем'єр-міністерка країни Тереза Мей продовжує переговори з опозиційною Лейбористською партією щодо підтримки нею угоди про Brexit.

Депутати Палати громад британського парламенту уже тричі відхиляли договір про Brexit, узгоджений між Лондоном і Брюсселем. Після цього, починаючи з 3 квітня, британський уряд веде консультації з лідерами лейбористів, намагаючись знайти необхідний компроміс. Проти цих переговорів та можливої угоди щодо підтримки депутатами від обох партій урядового плану виходу з ЄС виступають багато як консерваторів, так і лейбористів. Без схвалення парламенту Великобританії 31 жовтня загрожує неконтрольований Brexit.

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