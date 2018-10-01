 Попри тиск Євросоюзу, Італія залишить бюджет дефіцитним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

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Новини

Попри тиск Євросоюзу, Італія залишить бюджет дефіцитним

Італія не збирається зменшувати плани щодо дефіциту свого бюджету, попри тиск з боку Євросоюзу. Курс євро тим часом падає на тлі заяв італійським політиків.

Луїджі Ді Майо не збирається знімювати бюджет Італії

Луїджі Ді Майо не збирається знімювати бюджет Італії

Італія не змінить обсяги дефіциту свого бюджету, незважаючи на тиск з боку Брюсселя та партнерів по ЄС. Про це в вівторок, 2 жовтня, заявив італійський віце-прем'єр, міністр економіки, праці та соціальної політики Італії Луїджі Ді Майо. "Ми не відвійдемо від цілі 2,4 відсотка, це має бути зрозуміло... Ми не відступимо ані на міліметр", - сказав Ді Майо.

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Минулого тижня в Італії запланували на наступні три роки бюджетний дефіцит у розмірі 2,4 відсотка від валового внутрішнього продукту, що  втричі більше за попередні цілі. Єврокомісія розкритикувала плани Рима та закликала переглянути їх.

Як заявив Ді Майо, він "не має сумнівів" у тому, що лідери Німеччини та Франції бажають падіння італійського уряду. За його словами, вороги його уряду сподіваються використати фінансові ринки для того, щоб послабити коаліцію "Ліги Півночі" та "Руху п'яти зірок".

Тим часом на тлі заяв Ді Майо курс європейської валюти зранку у вівторок впав на 0,3 відсотка і склав 1,1537 долара за євро. Падінню сприяли коментарі Ді Майо, який є лідером "Рух п'яти зірок", а також заява представника "Ліги Півночі" Клаудіо Боргі про те, що економічні умови в країні були би кращими, якби Італія була поза Єврозоною.

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