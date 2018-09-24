 Попри ″сухий закон″: в Ірані - масове отруєння алкоголем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2018

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Новини

Попри "сухий закон": в Ірані - масове отруєння алкоголем

Через отруєння алкоголем в останні дні в Ірані померли вже кілька десятків людей, сотні - доправлені до лікарень.

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В Ірані 27 осіб померли через отруєння алкоголем, ще 15 - у критичному стані. У неділю, 30 вересня, національна медична служба ісламської республіки повідомила, що загалом 290 людей доправлено до лікарень у чотирьох провінціях за останні дні. Причина - вживання неякісних спиртних напоїв, передає агенція dpa.

На лікуванні на даний момент перебувають близько 250 осіб, повідомили медики. Досі невідомо, що саме спричинило такі масштаби отруєння алкоголем, зазначає місцеве агентство новин ISNA.

Продаж та споживання алкоголю в Ірані, де діють суворі мусульманські норми, заборонені. За це передбачені штрафи, а за повторні порушення - удари батогом. Незважаючи на "сухий закон, у країні є близько п'яти мільйонів алкоголіків, показує дослідження, проведене на початку цього року. Відомо і про існування "чорного ринку" спиртного, а також поширеність кустарного алкоголю, який може містити зокрема метиловий спирт та викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Вживання алкоголю в будь-якій кількості підвищує ризик захворювань, кажуть автори масштабного дослідження. Загалом у світі алкоголь спричинює щороку 2,8 мільйона передчасних смертей. (25.08.2018)

Загалом у світі кожний 20-й летальний випадок спричиняє надмірне споживання алкоголю, підрахували експерти ВООЗ. Щороку від алкоголю на планеті гине близько трьох мільйонів людей. (22.09.2018)
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