Попри рішення суду в США досі не возз'єднані родини нелегальних мігрантів

Сотні дітей не можуть повернутися до своїх батьків у США попри спливання кінцевого терміну ще в четвер, 26 липня. За рішенням федерального суду, міграційні служби Сполучених Штатів мали возз'єднати близько трьох тисяч дітей віком 5-17 років із батьками, з якими їх розлучили під час перетину кордону, за якого дорослі подали клопотання про притулок, передає агенція новин KNA.

За даними американських чиновників, близько 700 досі не зустрілися з батьками, зокрема 431 з тих, чиї батьки депортовані. Утім, в адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що більше 1800 дітей возз'єднали з батьками чи піклувальниками до дедлайну, зазначає AP. Щодо інших тривають різноманітні бюрократичні та організаційні процеси.

У 2018 році Дональд Трамп оголосив політику "нульової толерантності" щодо нелегалів. Утім, 20 червня Трамп припинивпрактику розділення дітей та батьків серед нелегальних мігрантів на кордоні з Мексикою, підписавши відповідний указ. Це було зроблено на тлі хвилі обурення щодо того, як у США у клітках утримують неповнолітніх дітей - відповідні фотографії облетіли весь світ та спричинили різку критику в США та за їхніми межами.