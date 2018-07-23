 Попри рішення суду в США досі не возз′єднані родини нелегальних мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

Попри рішення суду в США досі не возз'єднані родини нелегальних мігрантів

Кінцевий термін, встановлений судом, сплив напередодні. Чиновники пояснюють гальмування організаційними складнощами.

Мексиканські діти спостерігають за прихильниками Трампа на кордоні США-Мексика

Мексиканські діти спостерігають за прихильниками Трампа на кордоні США-Мексика, 3 червня 2017 року

Сотні дітей не можуть повернутися до своїх батьків у США попри спливання кінцевого терміну ще в четвер, 26 липня. За рішенням федерального суду, міграційні служби Сполучених Штатів мали возз'єднати близько трьох тисяч дітей віком 5-17 років із батьками, з якими їх розлучили під час перетину кордону, за якого дорослі подали клопотання про притулок, передає агенція новин KNA.

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Діти, які були розлучені зі своїми батьками в рамках політики "нульової толерантності" щодо нелегальних мігрантів, знову возз'єднались зі своїми родинами. (24.06.2018)

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри припинити практику вилучення дітей у нелегальних мігрантів на кордоні з Мексикою. Він підписав відповідний наказ. (20.06.2018)

За даними американських чиновників, близько 700 досі не зустрілися з батьками, зокрема 431 з тих, чиї батьки депортовані. Утім, в адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що більше 1800 дітей возз'єднали з батьками чи піклувальниками до дедлайну, зазначає AP. Щодо інших тривають різноманітні бюрократичні та організаційні процеси.

У 2018 році Дональд Трамп оголосив політику "нульової толерантності" щодо нелегалів. Утім, 20 червня Трамп припинивпрактику розділення дітей та батьків серед нелегальних мігрантів на кордоні з Мексикою, підписавши відповідний указ. Це було зроблено на тлі хвилі обурення щодо того, як у США у клітках утримують неповнолітніх дітей - відповідні фотографії облетіли весь світ та спричинили різку критику в США та за їхніми межами.

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Шокуючий аудіозапис плачу дітей мігрантів, розлучених з батьками у США

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