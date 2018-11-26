Попри поступки з боку уряду, "жовті жилети" обіцяють продовжити протести

Учасники протестів у Франції та опозиційні партії не погоджуються з рішенням уряду відкласти на шість місяців заплановане підвищення акцизів на пальне та вимагають повністю відмовитися від планів їхнього збільшення. Один з засновників руху "Жовтих жилетів" Ерік Друе у вівторок, 4 грудня, заявив, що на наступних вихідних демонстранти знову вийдуть на вулиці, передає телеканал BFMTV. Він пообіцяв, що протести продовжуватимуться, поки не буде "реальних змін".

Депутат французького парламенту від правої партії "Республіканці" Дам'єн Абад теж заявив, що підвищення акцизів має бути скасовано, а не просто вікладено. Лідер крайньої лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон обвинуватив прем'єр-міністра Едуара Філіппа та президента Франції Еммануеля Макрона у бажанні відкласти остаточне вирішення питання з підвищенням акцизів до наступних виборів в Європарламенті навесні 2019 року. "Ви не можете заспокоїти громадянську революцію за допомогою політичної спритності рук", - написав він у Twitter.

Витрати будуть скорочені

Тим часом міністр фінансів країни Брюно Ле Мер заявив у вівторок, що Франція буде дотримуватися своїх зобов'язань перед ЄС щодо скорочення державних витрат, попри рішення про призупинення підвищення акцизу на пальне. "Існує курс, встановлений президентом Франції Еммануелем Макроном, який повинен поважати наші європейські зобов'язання, скоротити витрати, зменшити борг та зменшити податки, і цей курс буде збережений", - заявив він, передає агенція AFP.

Натомість, як повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела, відтермінування підвищення акцизу на пальне на шість місяців обійдеться бюджету Франції у два мільярди євро. За даними агенції, ця прогалина в бюджеті буде покрита коштом скорочення витрат, щоб забезпечити дефіцит бюджету країни на рівні запланованих на 2019 рік 2,8 відсотка.

У Франції вже кілька тижнів тривають протести через підвищення цін на пальне. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокують дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Перші виступи почалися 17 листопада, в них взяли участь 280 тисяч осіб по всій країні. Відтоді акції не припиняються, сягаючи піку у вихідні дні. 24 листопада в них брали участь близько 106 тисяч осіб, 1 грудня - 136 тисяч. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

Причиною протестів стали плани підвищення акцизів на пальне. За останній рік дизельне пальне у Франції подорожчало на 23 відсотки, бензин - на 15 відсотків. Планувалося, що з січня 2019 року акциз зросте. Чиновники мотивують це тим, що дороге пальне має змусити французів пересісти з автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на громадський транспорт чи електрокари, що поліпшить екологічну ситуацію. Частина протестувальників також виступає з антипрезидентськими гаслами через незадоволення політикою Еммануеля Макрона.