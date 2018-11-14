Попри масові протести уряд Франції не скасує підвищення податку на пальне

Уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення податків на пальне попри вимоги протестувальників. Про це ввечері у неділю, 18 листопада, в інтерв'ю телеканалу France 2 заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп. "Уряд, який завжди змінює свою позицію… не поведе Францію в правильному напрямку", - сказав він. Міністр додав, що метою уряду є "збільшення податків на СО2 та забруднення, а не на людську працю".

Своєю чергою міністр фінансів країни Жеральд Дарманен заявив, що уряд усвідомлює проблеми громадян через підвищення податків, але має зробити французьку економіку менш залежною від нафти, передає агенція AFP.

17 листопада по всій Франції відбулись масові протести проти підвищення цін на пальне. За оцінками правоохоронців, у понад двох тисячах акцій на розв'язках, головних магістралях та вулицях міст взяли участь близько 290 тисяч осіб. За даними міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера, під час проведення акцій були травмовані близько 400 людей, 14 з них - у важкому стані. Також у суботу під час протестів загинула 63-річна жінка, на яку випадково наїхала машина.

Поліція затримала 117 людей, 73 підозрюваних у правопорушеннях перебувають під вартою. Наступного дня в акціях в 150 місцях взяли участь близько 46 тисяч людей, передає агенція AFP.

Раніше французький уряд оголосив низку заходів, спрямованих на зменшення незадоволення цінами на пальне, які включають енергетичні субсидії та бонуси за заміну старих автомобілів на більш екологічні. Одночасно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не скасує збільшення податку на пальне, який має знову збільшитися у січні наступного року.