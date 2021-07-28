Попри заборону коронаскептики протестували у Берліні

Незважаючи на заборону демонстрацій противників карантинних заходів, у Берліні у неділю, 1 серпня, тисячі людей вийшли на вулиці. Різні групи протестувальників у місті тримали в руках плакати із написами на кшталт "Кінець диктатури коронавірусу", "Ніяких тестів, ніякої пандемії". За безпекою у місті стежили близько двох тисяч правоохоронців.

Протест проти карантинних заходів

Над Берліном кружляли гелікоптери, демонстранти ходили нерідко невеликими групами, чимало вулиць були перекриті. Втім, протестувальники неодноразово намагалися долати загорожу, в окремих випадках було застосовано фізичну силу, повідомила речниця поліції.

Учасники та учасниці акції коронаскептиків у Берліні

Під час акцій протесту між демонстрантами та правоохоронцями подекуди ставалися сутички, повідомила агенція dpa. Поблизу Колони перемоги, де зібралося багато людей, поліцейські вивезли водомети і закликали учасників забороненої акції розійтися. Більшість людей на площі Велика зірка розійшлися добровільно, повідомляє телерадіокомпанія RBB. Загалом участь у протестах у неділю в німецькій столиці взяло близько п'яти тисяч людей, зазначається на сайті телерадіокомпанії з посиланням на речника поліції. За даними правоохоронців, упродовж дня затримано було близько 500 осіб. Під час сутичок кілька поліцейських отримали поранення.

Під час протестів в Берліні сталися сутички

У центрі міста було заплановано демонстрацію коронаскептиків - так званих Querdenker ("ті, хто думають інакше" з німецької. - Ред.). Організатори заявили, що в заході братимуть участь більше 22 тисяч людей. Однак акція була заборонена через очікуване навмисне порушення карантинних правил



