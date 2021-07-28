 Попри заборону коронаскептики протестували у Берліні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2021

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Новини

Попри заборону коронаскептики протестували у Берліні

Незважаючи на заборону акцій противників обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19, у Берліні тисячі людей вийшли на вулиці. Упродовж дня затримано було близько 500 осіб.

Протестувальники в Берліні

Протестувальники в Берліні

Незважаючи на заборону демонстрацій противників карантинних заходів, у Берліні у неділю, 1 серпня, тисячі людей вийшли на вулиці. Різні групи протестувальників у місті тримали в руках плакати із написами на кшталт "Кінець диктатури коронавірусу", "Ніяких тестів, ніякої пандемії". За безпекою у місті стежили близько двох тисяч правоохоронців.

Протест проти карантинних заходів

Протест проти карантинних заходів

Над Берліном кружляли гелікоптери, демонстранти ходили нерідко невеликими групами, чимало вулиць були перекриті. Втім, протестувальники неодноразово намагалися долати загорожу, в окремих випадках було застосовано фізичну силу, повідомила речниця поліції.

Учасники та учасниці акції коронаскептиків у Берліні

Учасники та учасниці акції коронаскептиків у Берліні

Під час акцій протесту між демонстрантами та правоохоронцями подекуди ставалися сутички, повідомила агенція dpa. Поблизу Колони перемоги, де зібралося багато людей, поліцейські вивезли водомети і закликали учасників забороненої акції розійтися. Більшість людей на площі Велика зірка розійшлися добровільно, повідомляє телерадіокомпанія RBB. Загалом участь у протестах у неділю в німецькій столиці взяло близько п'яти тисяч людей, зазначається на сайті телерадіокомпанії з посиланням на речника поліції. За даними правоохоронців, упродовж дня затримано було близько 500 осіб. Під час сутичок кілька поліцейських отримали поранення. 

Під час протестів в Берліні сталися сутички

Під час протестів в Берліні сталися сутички

У центрі міста було заплановано демонстрацію коронаскептиків - так званих Querdenker ("ті, хто думають інакше" з німецької. - Ред.). Організатори заявили, що в заході братимуть участь більше 22 тисяч людей. Однак акція була заборонена через очікуване навмисне порушення карантинних правил


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    Pfizer: випробування й виробництво

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  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

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  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

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    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

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    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

У Берліні на човнах демонстрували проти COVID-обмежень у клубах

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