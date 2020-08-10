 Попри виїзд Тихановської у Білорусі продовжилися протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2020

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Новини

Попри виїзд Тихановської у Білорусі продовжилися протести

У містах Білорусі вже третій день поспіль тривають акції протесту проти результатів президентських виборів, незважаючи на від'їзд з країни опозиційної кандидатки Світлани Тихановської.

Попри виїзд Тихановської у Білорусі тривають протести

У Білорусі третій день поспіль прибічники опозиції вийшли на акції протесту проти офіційних результатів президентських виборів у країні. У вівторок, 11 серпня, ввечері протестувальники зібралися біля станції метро "Пушкінська". Місцеві ЗМІ повідомляють про акції протесту і в низці інших білоруських міст.

Силовики патрулюють вулиці та затримують людей, яких підозрюють в участі в протестних акціях. За повідомленнями місцевих ЗМІ, в Мінську та інших обласних центрах Білорусь знову почалися проблеми з інтернетом.

Нагадаємо, що протести почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів виборів, згідно з якими перемогу на них здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Силові структури жорстко придушували виступи протестувальників, використовуючи сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі. 

У попередні два дні в країні було затримано близько 5000 демонстрантів, понад 200 людей отримали травми, а одна особа загинула, за офіційними даними, внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою.

Тим часом опозиційна кандидатка Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви та закликала припинити протести . У її штабі закликали владу Білорусі не застосовувати насильство проти протестувальників і розпочати діалог для "мирної передачі влади народу".

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