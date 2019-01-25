 Попит на об′єкти великої приватизації майже відсутній - Нефьодов | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.01.2019

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Економіка

Попит на об'єкти великої приватизації майже відсутній - Нефьодов

Попит на держмайно, виставлене для великої приватизації, майже відсутній, а держава не може їх підготувати, заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

ОПЗ - один з об'єктів великої приватизації, вкотре виставлений на продаж

ОПЗ - один з об'єктів великої приватизації, вкотре виставлений на продаж

В Україні майже відсутній попит на об'єкти, які виставлені для великої приватизаціїу 2019 році. Про це в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня", яке вийшло друком у суботу, 26 січня, розповів перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. "Головна проблема в тому, що ті об'єкти, які ми продаємо, ніхто брати не хоче. Ми так довго розповідали всім про священне державне майно, яке нікому віддати не можна, що дійшли до того, що попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній", - говорить заступник міністра.

За його словами, знижувати ціни на ці об'єкти також неможливо. "Це об'єкти великі, часто містоутворюючі, продати їх за одну гривню - це політичне самогубство. І я навіть не переконаний, що у владі є люди, які можуть чи мають право це зробити, навіть якщо цього вимагатиме ситуація", - зазначає посадовець.

На його думку, держава не може нормально підготувати всі об'єкти великої приватизації. "Наші діаманти в короні великої приватизації - ОПЗ, "Центренерго", облгази - це радянський спадок. Для нас вони титани нашої промисловості, унікальні підприємства і гордість країни. Але для більшості західних інвесторів їхня унікальність має здебільшого музейний сенс. Це не означає, що ці об'єкти не можуть працювати або не можуть бути прибутковими, але думати, що всі хочуть ці активи, - помилка", - зазначив Нефьодов.

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За його словами, ситуація з державним майном, яке здається в оренду, також дуже погана. "Насправді досі ніхто не знає, скільки у держави взагалі у власності перебуває такої нерухомості. Не тільки майна, яке належить центральному апарату, а й майна комунальної власності чи державних підприємств", - говорить заступник міністра. За його словами, є велика кількість державного майна, яке взагалі не здається в оренду через відсутність коштів на оцінку, складність процедур, відсутність охочих цим займатися.

Кабінет міністрів України 16 січня затвердив перелік об'єктів великої приватизації на 2019 рік. Серед об'єктів, що виставлятимуться на продаж - низка обленерго, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, Одеський припортовий завод, ПАТ "Сумихімпром", "Президент-готель" тощо. Проведення великої приватизації у першій половині 2019 року є однією з вимог до України з боку Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми stand-by, затвердженої у грудні 2018 року.

У 2018 році у перелік підприємств для приватизації увійшли 26 великих підприємств, втім жодного з них не вдалось продати. В 2017 році від приватизації вдалось отримати 3,4 мільярда гривень із запланованих 17,1 мільярда гривень.

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