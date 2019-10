Попит на зйомки. Як Україна приваблює іноземних кіновиробників

Україна стає дедалі привабливішою для світової відео та кіноіндустрії. За даними Київської міської державної адміністрації (КМДА), ще 2010 року кількість заявок від українських та іноземних компаній на кінозйомки на вулицях Києва не перевищувала й 200. З початку цього року до Києва надійшло вже понад 800 звернень, й близько 70 відсотків з них - це іноземні заявники, розповідає заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Представники української влади сподіваються, що така співпраця підніме престиж країни та допоможе залучити додаткові інвестиції. Нещодавно Верховна Рада проголосувала і президент України вже підписав два закони, мета яких якраз і полягає в тому, аби ще більше зацікавити іноземних продюсерів: про підтримку кіновиробників та про створення кінокомісій. Тепер іноземцям компенсуватимуть з держбюджету 25 відсотків витрат на зйомки фільмів в Україні. Окрім того, регулюється робота такого місцевого органу як кінокомісія, який повинен займатися промоцією міст та співпрацею в тому числі з іноземними кіновиробниками.

Від реклами та музичних кліпів до кіно

Досі іноземці використовували українську столицю як знімальну площадку переважно для рекламних та музичних відеокліпів. Bring Me The Horizon, Twenty One Pilots, Hurts, Coldplay, Miley Cyrus - лише частина західних гуртів та виконавців, які обирали Київ для своїх відеоробіт. Нещодавно презентувала знятий у Києві кліп до пісні "White Mercedes" британська співачка Charli XCX. Головна локація відео - пустище на житловому масиві Троєщина, який оточують панельні висотки. Рекламні ролики в українській столиці знімали такі гіганти як Apple, Google чи Lexus.

Останнім часом на Україну звернули увагу й автори ігрового кіно. Так, частина зйомок популярного американського телесеріалу "Чорнобиль" теж здійснювалась на київських локаціях.

Кадр з телесеріалу "Чорнобиль" американської компанії HBO

Після успіху стрічки в місті місцями зйомок навіть запустили новий туристичний маршрут, а кількість відвідувачів зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС почала невпинно зростати. Буквально нещодавно у супроводі найвищих українських посадовців підшукував місця для зйомок свого майбутнього бойовика голлівудська кінозірка Том Круз. Після Києва він також відвідав Одесу та Львів.

Специфічні локації та низька вартість

Під час зйомок музичних кліпів величезною популярністю серед західних музикантів зараз користується радянський архітектурний бруталізм, уточнює український продюсер, екс-очільник Кінокомісії Києва Сергій Міранков. Він зауважує, що вартість послуг в Україні значно нижча від Європи та Америки, водночас рівень професіоналів дуже високий. "Це все бонусна привабливість, якою ми можемо боротися за іноземні проекти", - каже співрозмовник у розмові з DW. "Середня вартість робочої години - 54,6 гривень - приблизно 2,00 долари", - наголошується на сайті "Radioactive Film". Саме ця українська продакшн-компанія знімала кліп дляCharli XCX.

Співпраця з іноземними компаніями не лише впливає на імідж міста, а несе й реальні прибутки, наголошують фахівці. "Через відеоконтент відбувається пізнання держави, її культури, бізнес-можливостей. Кожна знімальна група в місті - це додаткове промо Києву, його сервісній індустрії. Сукупно знімальні групи в Києві за рік проводять близько 3-5 тисяч ночей в готелях", - розповідає DW Міранков.

Спрощення дозволів та підтримка кінокомісій

Відеоіндустрія для Києва - це перспективна галузь, що несе великі іміджеві та інвестиційні переваги, упевнені й місцеві чиновники. Однак визнають, що зйомки інколи несуть із собою й незручності для містян, а самі кіновиробники потерпають від забюрократизованості, наприклад, при отриманні різних дозволів. "Скажімо, є бажання перекрити міст, перенести транспортну зупинку, провести зйомки в центральній частині міста, де охоронювані об'єкти, або на не введених в експлуатацію, як наприклад, Подільсько-Воскресенський міст. За використання цих територій та безпеку несе відповідальність влада. Тому ми повинні чітко розуміти, хто і коли бажає проводити зйомки", - пояснює Марина Хонда з КМДА. На її думку, варто було б законодавчо запровадити єдиний механізм проведення зйомок, "щоб було комфортно і містянам, і представникам відеоіндустрії".

Органом, який взяв би на себе співпрацю з продюсерськими компаніями, допомагав видавати дозволи на зйомки та регулювати роботу з комунальними службами, мала би стати локальна кінокомісія. Це спеціальна структура, яка пропонує свою підтримку продакшнам на всіх стадіях процесу. Два роки тому така кінокомісія з'явилась у Києві. Однак цей орган постійно реорганізовувався й поки що складно сказати про якусь його повноцінну роботу. Крім того, для його ефективного функціонування бракувало законодавчої бази. Як результат, досі іноземні компанії спілкувалися з місцевою владою переважно через посередників, каже Міранков. Висловлюються сподівання, що новий закон, який днями підписав президент, вдосконалить діяльність локальних кінокомісій.