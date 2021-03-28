 Попередні результати довиборів у Раду: лідирують Вірастюк і Аксьонов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Попередні результати довиборів у Раду: лідирують Вірастюк і Аксьонов

Згідно з попередніми результатами, у Донецькій області перемагає Андрій Аксьонов, а в Івано-Франківській - Василь Вірастюк.

Довибори до Верховної Ради: у Донецькій області перемагає Андрій Аксьонов, а в Івано-Франківщині лідирує Василь Вірастюк

Довибори до Верховної Ради: у Донецькій області перемагає Андрій Аксьонов, а в Івано-Франківщині лідирує Василь Вірастюк

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) України, на довиборах до Верховної Ради на виборчому окрузі №50 Донецької області, що відбулися напередодні, перемагає представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов. На основі опрацьованих 95,53 відсотка дільничних протоколів станом на понеділок, 29 березня, Аксьонов набирає 65,54 відсотка голосів.

За ним йде представник "Партії Шарія" Валентин Рибін, який набрав 12,95 відсотка. Волонтерка і дитяча кардіохірургиня Юлія Кузьменко, яка є підозрюваною у справі про вбивство Павла Шеремета і представляє "Європейську солідарність",  набрала 6,63 відсотка голосів, член "Слуги народу" Андрій Бондаренко - 3,06 голосів, а "Опозиційного блоку" Надія Масло - 2,89 відсотка.

Напередодні український журналіст і член української делегації в ТКГ Денис Казанський заявив, що у 2014 році Аксьонов організував так званий "референдум" у селищі Новодонецьке, де тоді був селищним головою. За його словами, згодом Аксьонов в окупованому Росією Криму отримав російський паспорт. Сам Аксьонов поки не коментував цю заяву, однак раніше подібні звинувачення заперечував. У 2015 році він уперше переміг на виборах мера Добропілля.

В Івано-Франківській області малий відрив між кандидатами

Тим часом на виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області опрацьовано лише 32, 47 відсотка дільничних протоколів. Згідно з цими наведеними даними ЦВК, поки що лідирує представник "Слуги народу" Василь Вірастюк з 33,80 відсотка голосів, за ним йдуть представник "Свободи" Руслан Кошулинський (28,11 відсотка голосів) і Олександр Шевченко від політсили "За майбутнє" (27,45 відсотка голосів).

Нагадаємо, в окрузі №50 вибори проходять через обрання позафракційного депутата від нього Руслана Требушкіна мером Покровська Донецької області. А в окрузі №87 - через обрання депутата від нього Зіновія Андрійовича з фракції "Слуга народу" мером Надвірної Івано-Франківської області.

В обох округах народним депутатом буде обраним той кандидат, який отримає більше голосів виборців у порівнянні з конкурентами. Результати виборів повинні бути встановлені до 12 квітня включно. 

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