Попередні результати виборів: Зеленський і Порошенко виходять у другий тур

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський і нинішній глава держави Петро Порошенко виходять до другого туру виборів, набираючи 30,16 та 16,69 відсотка голосів виборців відповідно. Про це повідомляється зранку у понеділок, 1 квітня, на сайті Центральної виборчої комісії України (ЦВК) за підсумками обробки 45,77 відсотка протоколів.

За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13,08 відсотка виборців. Кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка підтримали 11,52 відсотка українців, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 7,11, екс-главу СБУ Ігоря Смешка - 5,94, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 5,1, кандидата від партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула - 4,22, представника партії "Свобода" Руслана Кошулинського - 1,65 відсотка.

За позафракційного депутата Юрія Тимошенка проголосували 0,6 відсотка, за кандидата від "Українського об'єднання патріотів - "УКРОП" Олександра Шевченка - 0,53, лідера "Громадсько-політичного руху "Справедливість" Валентина Наливайченка підтримали 0,23 відсотка виборців.

Решта кандидатів набирає менше ніж 0,2 відсотка голосів кожен. Визнано недійсними 1,17 відсотка виборчих бюлетенів.

За результати національного екзит-полу, проведеного у день голосування, Володимир Зеленський отримав 30,4 відсотка голосів виборців, Петро Порошенко - 17,8 відсотка, Юлія Тимошенко - 14,2.

Дивитись відео 04:37 Поділитись Вперше на голосування: що ці вибори для молодих українців? (29.03.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3FrW4 Вперше на голосування: що ці вибори для молодих українців? (29.03.2019)