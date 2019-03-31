 Попередні результати виборів: Зеленський і Порошенко виходять у другий тур | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2019

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Новини

Попередні результати виборів: Зеленський і Порошенко виходять у другий тур

Зеленський і Порошенко виходять до другого туру виборів. ЦВК обробила 45,77 відсотка протоколів на виборах президента України.

ЦВК обробила понад 40 відсотків бюлетенів на виборах президента України

ЦВК обробила понад 40 відсотків бюлетенів на виборах президента України

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський і нинішній глава держави Петро Порошенко виходять до другого туру виборів, набираючи 30,16 та 16,69 відсотка голосів виборців відповідно. Про це повідомляється зранку у понеділок, 1 квітня, на сайті Центральної виборчої комісії України (ЦВК) за підсумками обробки 45,77 відсотка протоколів.

За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13,08 відсотка виборців. Кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка підтримали 11,52 відсотка українців, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 7,11, екс-главу СБУ Ігоря Смешка - 5,94, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 5,1, кандидата від партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула - 4,22, представника партії "Свобода" Руслана Кошулинського - 1,65 відсотка.

За позафракційного депутата Юрія Тимошенка проголосували 0,6 відсотка, за кандидата від "Українського об'єднання патріотів - "УКРОП" Олександра Шевченка - 0,53, лідера "Громадсько-політичного руху "Справедливість" Валентина Наливайченка підтримали 0,23 відсотка виборців.

Решта кандидатів набирає менше ніж 0,2 відсотка голосів кожен. Визнано недійсними 1,17 відсотка виборчих бюлетенів.

За результати національного екзит-полу, проведеного у день голосування, Володимир Зеленський отримав 30,4 відсотка голосів виборців, Петро Порошенко - 17,8 відсотка, Юлія Тимошенко - 14,2.

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