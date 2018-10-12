 Понад 90 осіб перебувають у лікарнях Ічні після пожежі на військових складах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

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Новини

Понад 90 осіб перебувають у лікарнях Ічні після пожежі на військових складах

У лікарнях Ічні знаходиться 91 людина, яких евакуювали після детонації боєприпасів та пожежі на військовому арсеналі. Піротехніки вилучили в районі понад 1700 вибухонебезпечних предметів.

Вибухи на складі боєприпасів в Ічні

Вибухи на складі боєприпасів в Ічні

У медичних установах в Ічні у Чернігівській області знаходиться 91 людина, зокрема одна дитина, яких евакуювали унаслідок пожежі і детонації боєприпасів на військовому арсеналі. Про це у неділю, 14 жовтня, повідомила українська Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

З початку робіт піротехнічні підрозділи відпрацювали 242 заявки, було перевірено та очищено від вибухонебезпечних предметів 39 населених пунктів та вилучено 1758 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники продовжують проводити комісійні обстеження житлових будинків, споруд, об'єктів соціальної сфери та життєзабезпечення, вже обстежено 5188 об'єктів з 9713. Зазначається, що служби електропостачання, стаціонарний телефонний зв'язок, водопостачання та водовідведення Ічнянського району працюють у штатному режимі.

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Пожежу на арсеналі біля Ічні Чернігівської області повністю ліквідовано. Поодинокі вибухи на тліючих майданчиках не несуть загрози, повідомили в міністерстві оборони України. (11.10.2018)

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15 спільних патрулів Національної поліції та Національної гвардії патрулюють населені пункти, що входять до 16-кілометрової зони ураження. Організовано видачу гуманітарної допомоги населенню.

Нагадаємо, пожежа на території складів арсеналу розпочалася 9 жовтня після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів. За даними Національної поліції, через вибухи було зруйновано шість житлових будинків. Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що причиною вибухів могла бути диверсія. Служба безпеки України розслідує інцидент. На подолання наслідків пожежі український уряд виділив 100 мільйонів гривень.

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Вибухи біля Ічні: що з евакуйованими? (10.10.2018)

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Вибухи біля Ічні: що з евакуйованими? (10.10.2018)  

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