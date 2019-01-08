 Понад 800 росіян не пустили в Україну після закінчення воєнного стану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

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Новини

Понад 800 росіян не пустили в Україну після закінчення воєнного стану

Українські прикордонники після припинення дії воєнного стану посилено контролюють перетин кордону росіянами. Понад 800 російським громадянам не дозволили в'їхати в Україну, повідомляє Державна прикордонна служба.

Українські прикордонники

Понад 800 громадян Росії не пустили до України після завершення дії воєнного стану 26 грудня. Про це в п'ятницю, 11 січня, повідомили в Державній прикордонній службі України.

"Після припинення воєнного стану прикордонники продовжують здійснювати посилені заходи з перевірки в'їзду іноземних громадян до України. Так, з 26 грудня понад 800 громадянам РФ відмовлено у пропуску", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства.

Під час воєнного стану Держприкордонслужба  відмовила в перетині кордону 1651 громадянину РФ, відзначили в відомстві.

Нагадаємо, 30 листопада Держприкордонслужба України посилила заходи контролю на кордоні й обмежила в'їзд іноземців, передусім громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

26 грудня президент України Петро Порошенко оголосив про припинення  воєнного стану, запровадженого після інциденту в районі Керченської протоки, коли Росія захопила кораблі українських ВМС і моряків. Тоді Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. Верховна Рада підтримала указ Петра Порошенка про запровадження воєнного стану в десяти областях України, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів. Термін дії воєнного стану, згідно з указом, сплив 26 грудня о 14:00.

DW.COM

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