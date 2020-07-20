 Понад 80 тисяч людей померли від COVID-19 у Бразилії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2020

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Новини

Понад 80 тисяч людей померли від COVID-19 у Бразилії

Жертвами коронавірусу у Бразилії офіційно стали більше 80 тисяч людей. Останнім часом у країні щодня реєстрували близько тисячі смертей. Всього у Бразилії підтвердили більше 2,1 мільйона інфікувань.

Лікарня у бразильському місті Манаус на півночі країни

Лікарня у бразильському місті Манаус на півночі країни

Від коронавірусу у Бразилії померли 80 120 людей. Про це свідчать останні дані міністерства охорони здоров'я країни станом на ранок вівторка, 21 липня. Всього в країні з населеннями у 212 мільйонів людей налічується понад 2,1 мільйона підтверджених інфікувань COVID-19, з яких більше 1,5 мільйона осіб вже одужали.

Утім, через недостатні обсяги тестувань на коронавірус, реальна кількість інфікувань та смертей може бути більшою, припускають експерти, пише інформагентство AFP.

Наразі у світі тільки у Сполучених Штатах спостерігається більше інфікувань та жертв коронавірусу.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару називав коронавірус "маленьким грипом", відмовлявся носити маски і дотримуватися дистанції, а також брав участь у мітингах проти обмежень через COVID-19.

У відповідь, суд у Бразилії заборонив уряду президента Жаіра Болсонару поширювати неправдиву інформацію про коронавірус, а йому самому наказав носити захисну маску у громадських містах.

Згодом Болсонару повідомив, що інфікувався коронавірусом. Він запевнив, що почувається добре, і що у нього спостерігаються лише незначні симптоми. Наразі Болсонару перебуває на карантині разом із кількома інфікованими членами його кабінету. 

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