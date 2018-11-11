Понад 600 людей в Каліфорнії вважаються зниклими через пожежу

Внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія списки зниклих безвісти збільшились до 631 людини. Про це повідомив у четвер, 15 листопада, шериф Корі Хоні. Раніше місцева влада заявляла про вдвічі меншу кількість людей, доля яких залишається невідомою.

Водночас рятувальники виявили ще сім тіл загиблих. Таким чином, офіційно загальна кількість жертв пожеж у штаті сягнула 63-х осіб. Майже всі тіла були знайдені в районі міста Парадайс на півночі Каліфорнії. Ще кілька людей загинули у місті Малібу.

Нинішні пожежі, які вирують з 8 листопада, спричинили за собою найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, знищена значна частина території національних парків і заповідних зон, зруйновані тисячі будинків, евакуйовані сотні тисяч людей. Побороти стихію як і раніше не вдається: влада штату вважає, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні. 12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорніюзоною великого стихійного лиха.