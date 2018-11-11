 Понад 600 людей в Каліфорнії вважаються зниклими через пожежу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

Понад 600 людей в Каліфорнії вважаються зниклими через пожежу

Лісові пожежі в Каліфорнії забрали життя вже 63-х осіб. Зниклими безвісти вважаються ще 631.

Руйнівні наслідки пожеж у Каліфорнії, США

Руйнівні наслідки пожеж у Каліфорнії, США

Внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія списки зниклих безвісти збільшились до 631 людини. Про це повідомив у четвер, 15 листопада, шериф Корі Хоні. Раніше місцева влада заявляла про вдвічі меншу кількість людей, доля яких залишається невідомою.

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Число жертв лісових пожеж в Каліфорнії перевищило 40. Президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха. (13.11.2018)

Ще чимало людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальні служби прогнозують, що на подолання пожеж знадобиться ще три тижні. (14.11.2018)

Водночас рятувальники виявили ще сім тіл загиблих. Таким чином, офіційно загальна кількість жертв пожеж у штаті сягнула 63-х осіб. Майже всі тіла були знайдені в районі міста Парадайс на півночі Каліфорнії. Ще кілька людей загинули у місті Малібу.

Нинішні пожежі, які вирують з 8 листопада, спричинили за собою найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, знищена значна частина території національних парків і заповідних зон, зруйновані тисячі будинків, евакуйовані сотні тисяч людей. Побороти стихію як і раніше не вдається: влада штату вважає, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні. 12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорніюзоною великого стихійного лиха.

У Каліфорнії найбільші лісові пожежі в історії штату (листопад, 2018)

У Каліфорнії найбільші лісові пожежі в історії штату (листопад, 2018)

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Внаслідок пожеж у Каліфорнії загинули понад 30 людей, знищені 45 тисяч гектарів лісу. У боротьбі з вогнем задіяні близько чотирьох тисяч пожежників.

Waldbrände Kalifornien

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