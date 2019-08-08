Понад 60 тисяч жителів Донбасу попросили російське громадянство - МВС Росії

На сьогодні кількість заяв на отримання російського громадянства від жителів районів Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі, становить понад 60 тисяч. Про це у четвер, 15 серпня, повідомила керівниця голоного управління МВС Росії з питань міграції Валентина Казакова. Вона зазначила, що понад 25 тисяч із них уже отримали громадянство РФ.

За словами Казакової, щоденно до міграційний органів Росії надходить більше тисячі подібних заяв. Черех те, що ця кількість нібито зростає щодня, МВС змушене роширювати штат співробітників міграційної служби.

Загалом, за оцінками чиновниці, кількість українців, які зможуть отримати російське громадянство за спрощеною процедурою, становить близько тьох мільйонів осіб. Спрощена процедура отримання громадянства передбачена указом російського президента Володимира Путіна, виданим у квітні цього року.

Спочатку цей указ передбачав спрощену процедуру надання громадянства РФ лише для жителів непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей, однак 17 липня Путін розширив дію документа на колишніх жителів усіх районів та міст двох українських регіонів. Чи є серед охочих отримати російське громадянство жителі підконтрольної Києву частини Донбасі та скільки їх, зі статистики, наданої МВС Росії, незрозуміло.

Різна статистика Києва та Москви

Озвучена Москвою статистика суттєво відрізняється від поданої на початку серпня Києвом. 2 серпня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що більше 13 тисяч мешканців непідконтрольних Україні територій Луганської і Донецької областей України отримали паспорти громадян РФ. Значну частину з них вже ідентифіковано, а деяких уже допитано, додав Матіос.

Україна неодноразово заявляла, що не визнаватиме російських паспортів, виданих жителям Донбасу. У Євросоюзі також неодноразово критикували спрощену процедуру видачі російських паспортів для українців. У Брюсселі повідомили, що розробляють "єдині рекомендації" щодо "ідентифікації та можливого невизнання" паспортів РФ, виданих мешканцям районів Донецької та Луганської областей, підконтрольних проросійським сепаратистам.

У вівторок, 13 серпня президент України Володимир Зеленський спростив набуття українського громадянства для громадян Російської Федерації, які зазнали переслідувань у себе на батьківщині через політичні переконання, а також для іноземців і осіб без громадянства, які допомагали у забезпеченні національної безпеки України або брали участь у антитерористичній операції.