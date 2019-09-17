Понад 60 людей загинули внаслідок вибухів у мечеті на сході Афганістану

В одній з мечетей у провінції Нангархар на сході Афганістану в п'ятницю, 18 жовтня, пролунали вибухи. Як повідомив речник губернатора провінції, внаслідок нападу в районі Хаска Міна загинули щонайменше 62 людини, ще не менше 36-ти отримали поранення, передає агенція новин dpa.

За словами речника, внаслідок вибухів обвалився дах мечеті. Це трапилося під час проведення п'ятничної молитви, на яку зібралися близько 250 вірян. Що саме спричинило вибухи, поки достеменно невідомо. Місцеві ЗМІ повідомляють про два вибухи. Місцеві чиновники не виключають, що кількість загиблих та поранених може зрости.

Агентство новин AP, посилаючись на представника адміністрації провінції, зазначає, що обвал даху спричинила міна, яка влучила в мечеть. Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за обстріл.

Зазвичай за обстрілами та нападами в Афганістані стоять бойовики радикального ісламістського руху "Талібан". Атаки талібів спрямовані як правило проти силових структур і представників влади, однак нерідко жертвами цих нападів стають і цивільні .

Утім, останніми роками в Афганістані напади вчиняють також бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава". Ціллю їхніх атак стають переважно представники шиїтської меншини в країні.

За даними Місії ООН зі сприяння Афганістану (Unama), цьогоріч жертвами збройного протистояння та насильства в Афганістані стали 8239 цивільних.