Понад 500 осіб заблоковані на вулкані на острові Ломбок в Індонезії

В результаті землетрусу, що стався на індонезійському острові Ломбок, на діючому вулкані Рінджані заблокованими виявились понад 500 альпіністів і туристів, повідомила у понеділок, 30 липня, рятувальна служба острова. "560 людей потрапили в пастку", - повідомив голова національного парку Рінджані, передає агенція AFP. Серед них громадяни США, Франції, Нідерландів, Таїланду, Німеччини та інших країн.

Рятувальники надають людям допомогу, забезпечуючи безпечний спуск. В рятувальній операції беруть участь вертольоти та пошукові команди. Вони передають людям на горі продукти та воду. Відповідальність за операцію з порятунку покладено на національний парк гори Рінджані. Представник рятувальної служби запевнив, що всі, хто залишився на горі, будуть евакуйовані протягом одного дня.

Тим часом кількість загиблих через землетрус магнітудою 6,4, який стався зранку 2 липня, зросла до 16. Ще близько 160 людей отримали поранення. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався на глибині семи кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 120 повторних підземних поштовхів магнітудою 5,7, повідомила індонезійська метеорологічна служба. Епіцентр перебував в 47 кілометрах на північний схід від столиці острова міста Матарам.