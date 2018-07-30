 Понад 500 людей врятували з індонезійського вулкана Рінджані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

Понад 500 людей врятували з індонезійського вулкана Рінджані

Рятувальники евакуювали 540 альпіністів та туристів з вулкана Рінджані в Індонезії, які опинились в пастці через землетрус та зсуви. Серед врятованих - близько 200 іноземців.

Рятувальники під час підготовки евакуації людей з вулкана Рінджані

Рятувальники під час підготовки евакуації людей з вулкана Рінджані

DW.COM

На острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4. Загинули щонайменше 10 людей, але влада побоюється, що кількість жертв може виявитися більшою. (29.07.2018)

Через землетрус на острові Ломбок в Індонезії загинули щонайменше 13 осіб. Сотні людей поранені, зруйновані тисячі будинків. (29.07.2018)

На індонезійському острові Ломбок з діючого вулкана Рінджані евакуювали 543 альпіністів та туристів, які були там заблоковані внаслідок землетрусу. Про це у вівторок, 31 липня, повідомила агенція цивільного захисту країни. Серед заблокованих на горі осіб було близько 200 іноземців. Всіх евакуйованих доставили в базові табори. Про постраждалих не повідомляється.

Внаслідок землетрусу магнітудою 6,4, що стався в Індонезії 29 липня, загинуло 16 людей. Ще близько 160 людей отримали поранення. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

За даними геологічної служби США, землетрус стався на глибині семи кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 120 повторних підземних поштовхів магнітудою 5,7, повідомила індонезійська метеорологічна служба. Епіцентр перебував в 47 кілометрах на північний схід від столиці острова міста Матарам.

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Землетрус в Індонезії: десятки загиблих (07.12.2016)

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Землетрус в Індонезії: десятки загиблих (07.12.2016)  

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