Понад 500 людей врятували з індонезійського вулкана Рінджані

На індонезійському острові Ломбок з діючого вулкана Рінджані евакуювали 543 альпіністів та туристів, які були там заблоковані внаслідок землетрусу. Про це у вівторок, 31 липня, повідомила агенція цивільного захисту країни. Серед заблокованих на горі осіб було близько 200 іноземців. Всіх евакуйованих доставили в базові табори. Про постраждалих не повідомляється.

Внаслідок землетрусу магнітудою 6,4, що стався в Індонезії 29 липня, загинуло 16 людей. Ще близько 160 людей отримали поранення. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

За даними геологічної служби США, землетрус стався на глибині семи кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 120 повторних підземних поштовхів магнітудою 5,7, повідомила індонезійська метеорологічна служба. Епіцентр перебував в 47 кілометрах на північний схід від столиці острова міста Матарам.