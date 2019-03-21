Понад 50 кримських татар затримані поліцією у Москві

Поліція затримала понал 50 кримських татар у Москві у четвер, 11 липня. Затримані брали участь в акції протесту під будівлею Верховного суду РФ, який розглядав апеляцію у справі членів організації "Хізб-ут-Тахрір" .

"У Москві почалися масові затримання кримських татар, які приїхали як вільні слухачі до верховного суду РФ (...) Щонайменше 50 кримських татар затримано в Москві", - написав адвокат Еміль Курбедінов у Facebook. Затриманих посадили в автозаки та відвезли у відділки внутрішніх справ.

За інформацією координаторки правозахисного центру в Криму Олександри Криленкової, до будівлі суду прийшли рідні ув'язнених, співвітчизники з Криму, група підтримки з Уфи та московські активісти. Після цього вони зняли куртки і залишилися у футболках з написом "зупиніть репресії в Криму". До них підійшли поліцейські в бронежилетах і закликали "дотримуватися громадського порядку" і нагадали, що "несанкціоновані акції заборонені". Після цього поліцейські вирішили перевірити документи людей біля суду та почали затримання.

Верховний суд у Москві розглядав апеляцію кримських татар, яких в Росії визнали винними в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", що є забороненою в РФ.

Раніше в рамках цієї справи суд РФ ув'язнив Енвера Мамутова до 17 років в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1,5 роки, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов отримали по 9 років позбавлення волі з обмеженням свободи на 1 рік.