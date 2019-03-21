 Понад 50 кримських татар затримані поліцією у Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Понад 50 кримських татар затримані поліцією у Москві

Понад 50 кримських татар було затримано під час акції протесту в Москві, повідомляють адвокати і правозахисники.

Понад 50 кримських татар було затримано в Москві (архівне фото)

Понад 50 кримських татар було затримано в Москві (архівне фото)

Поліція затримала понал 50 кримських татар у Москві у четвер, 11 липня. Затримані брали участь в акції протесту під будівлею Верховного суду РФ, який розглядав апеляцію у справі членів організації "Хізб-ут-Тахрір" .

DW.COM

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch констатує посилення тиску на кримських татар в анексованому Росією Криму. Інтерв'ю DW з представницею HRW в Україні Танею Купер. (09.12.2017)

Арешти кримських татар правозахисники називають наймасштабнішими репресіями з часу анексії українського півострова Росією. Адвокатка одного з них Ліля Гемеджи розповіла про причини та обставини арештів у інтерв'ю DW. (29.03.2019)

"У Москві почалися масові затримання кримських татар, які приїхали як вільні слухачі до верховного суду РФ (...) Щонайменше 50 кримських татар затримано в Москві", - написав адвокат Еміль Курбедінов у Facebook. Затриманих посадили в автозаки та відвезли у відділки внутрішніх справ.

За інформацією координаторки правозахисного центру в Криму Олександри Криленкової, до будівлі суду прийшли рідні ув'язнених, співвітчизники з Криму, група підтримки з Уфи та московські активісти. Після цього вони зняли куртки і залишилися у футболках з написом "зупиніть репресії в Криму". До них підійшли поліцейські в бронежилетах і закликали "дотримуватися громадського порядку" і нагадали, що "несанкціоновані акції заборонені". Після цього поліцейські вирішили перевірити документи людей біля суду та почали затримання.

Верховний суд у Москві розглядав апеляцію кримських татар, яких в Росії визнали винними в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", що є забороненою в РФ.

Раніше в рамках цієї справи суд РФ ув'язнив  Енвера Мамутова до 17 років в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1,5 роки, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов отримали по 9 років позбавлення волі з обмеженням свободи на 1 рік. 

Дивитись відео 05:53

"Заручники Путіна": Євросоюз безсилий? (21.03.2019)

 

Дивитись відео 06:00

5 років від анексії Криму Росією: як змінилося життя переселенців (15.03.2019)

Аудіо й відео до теми

"Заручники Путіна": Євросоюз безсилий? (21.03.2019)  

5 років від анексії Криму Росією: як змінилося життя переселенців (15.03.2019)  

Також за темою

Menschenrechtskommissarin des Europarats Dunja Mijatovic

Комісарка Ради Європи з прав людини збирається відвідати Крим 12.06.2019

Рада Європи та Москва досягли домовленості про візит комісарки РЄ з прав людини до Криму. Чи знають про цю домовленість у Києві, наразі невідомо.

Gulag Perm 36 - ehemalige Sowejtunion

Російська ФСБ повідомила про засудження українця за шпигунство в анексованому Криму 06.06.2019

Суд в анексованому Криму засудив до десяти з половиною років українського громадянина Костянтина Давиденка. В російській ФСБ стверджують, що його визнали винним у шпигунстві на користь України.

Durchsuchungen bei den Krimtataren auf der von Russland annektierten Krim

В анексованому Криму з початку року зафіксовано десятки обшуків і арештів 07.05.2019

За даними правозахисників, у першому кварталі 2019 року було зафіксовано 45 обшуків, 52 затримання та 97 арештів, а жертвами переслідування правоохоронців переважно є кримські татари.

Реклама

Докладно

Під час параду на День незалежності в Києві в серпні 2018 року

Україні потрібен військовий парад

Скасувавши парад, новий президент України може отримати на Майдані першу масову акцію протесту, вважає Сергій Руденко.  

Чорногорія уславилась своїм мальовничим узбережжям

Чорногорія має обирати між туристами та довкіллям? (відео)

Навала туристів приносить Чорногорії гроші, але й руйнує довкілля. А надто, якщо йдеться про круїзні лайнери.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  