 Понад 42 градуси за Цельсієм: спека у Західній Європі побила всі рекорди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

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Понад 42 градуси за Цельсієм: спека у Західній Європі побила всі рекорди

Стовпчики термометрів у Західній Європі 24 липня піднялися вище 40 градусів. У низці країн встановлено національні температурні рекорди.

Термометр на будівлі ООН у німецькому Бонні, 25 липня 2019 року

Термометр на будівлі ООН у німецькому Бонні, 25 липня 2019 року

Екстремальна спека в Західній Європі у четвер, 25 липня, досягла нового піку. Так, у Німеччині, в місті Лінген, що на північному заході країни, о 17-й годині стовпчики термометра сягнули позначки 42,6 градуса за Цельсієм. Таким чином, це побило новий температурний рекорд країни усіх часів, повідомляє агенція Reuters. До цього метеорологи повідомляли, що в місті Бонн пообіді в четвер зафіксували 40,6 градуса.

Так само у Бельгії побито новий температурний рекорд - у містечку Клейне-Брогель, де напередодні зафіксували історичні 38,9 градуса, у четвер стовпчики термометра сягнули позначки 40,6 градуса. У Королівському метеорологічному інституті країни заявили, що це найвища температура в Бельгії від початку спостережень за погодою з 1833 року.

Ще один національний температурний рекорд зафіксовано у Нідерландах - на півдні країни в четвер зафіксували 40,4 градуса. Напередодні ж нідерландські синоптики заявляли про рекордні 38,8 градуса. До цього найвищою температурою в країні вважалася позначка термометра в 38,6 градуса, зафіксована в 1944 році.

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У низці країн Європи зафіксовано рекордні температури - стовпчики термометрів піднімаються вище 40 градусів за Цельсієм. Спека вже вплинула на транспорт та сільське господарство. (24.07.2019)

Для гасіння лісових пожеж у центральних районах Португалії влада залучила близько двох тисяч пожежників, літаки та гелікоптери. (21.07.2019)

Без рекордних історичних температур не обійшлося і у Франції - після обіду в четвер у Парижі зафіксували 42,4 градуса за Цельсієм. При цьому синоптики попереджають, що температура в Парижі, долині Луари та виноробному регіоні Шампань продовжуватиме зростати - аж до 43 градусів.

Між тим у Британії метеорологи лише прогнозують побиття національного рекорду, який поки становить 38,5 градуса. Однак наразі в країні зафіксували рекордну лише для липня температуру – в аеропорту "Хітроу" після обіду в четвер на термометрах було 36,9 градуса. 

Нагадаємо, попередня хвиля спеки накрила Європу наприкінці червня, що спричинило, зокрема, загибель людей та масштабні лісові пожежі.

Дивитись відео 01:18

Що з цим літом не так? (12.07.2019)

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  • Група ризику - безпритульні в Італії

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    Група ризику - безпритульні в Італії

    Волонтер дає пляшку води безпритульному в Мілані, де останнім часом температура сягала 40 градусів за Цельсієм. Уже наприкінці минулого тижня стало відомо про першу жертву спеки в Мілані - в парку біля залізничного вокзалу від теплового удару помер безхатько похилого віку, й у місті було оголошено тривогу через високу температуру повітря.

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    Європа плавиться від спеки

    Купання в річці в Мюнхені

    Відпочивальники лежать на березі річки Ізар у Мюнхені. Десяткам жінок, які купалися в річці топлес, поліція наказала вдягнутися, чим спровокувала дискусія щодо оголення тіла в громадських місцях. 30 червня в Німеччині було встановлено новий температурний рекорд червня - у федеральній землі Саксонія-Ангальт було зафіксовано температуру 39,6 градуса за Цельсієм.

  • Сорбе для білого ведмедя

    Європа плавиться від спеки

    Сорбе для білого ведмедя

    Білий ведмідь прохолоджується у зоопарку Ганновера в Німеччині, смакуючи сорбе. Доглядачі зоопарків в усій Європі допомагають тваринам пережити спеку, даючи їм морожені в кризі фрукти. Білим ведмедям пропонують також заморожену рибу. У Франції через високу температуру повітря заборонили перевезення живих тварин.

  • Сахара

    Європа плавиться від спеки

    "Подарунок" із Сахари

    Такі екстремальні погодні умови були викликані надзвичайно гарячим повітрям, яке надходило до Європи з пустелі Сахара. Всесвітня метеорологічна організація заявила, що 2019 рік може стати одним з найспекотніших в історії спостережень за погодою. Прогнозують, що такі хвилі спеки, як теперішня, траплятимуться в Європі дедалі частіше.

    Автор: Дмитро Губенко


DW.COM

Європа плавиться від спеки

У Франції - новий температурний рекорд, у лісах на північному сході Іспанії палають пожежі, влада багатьох країн попередила громадян про загрозу їхньому здоров'ю. Як Європа переживає спеку? (01.07.2019)  

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Що з цим літом не так? (12.07.2019)  

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У низці країн Європи зафіксовано рекордні температури - стовпчики термометрів піднімаються вище 40 градусів за Цельсієм. Спека вже вплинула на транспорт та сільське господарство.

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У багатьох регіонах ФРН стовпчик термометра досягав позначки 40 градусів. На заході країни військові зафіксували рекордну для Німеччини спеку. Втім, це ще мають підтвердити метеорологи.

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У ФРН упродовж дня двічі перевищено температурний рекорд червня 30.06.2019

Одразу в двох федеральних землях Німеччини стовпчики термометрів перевищили позначку 39 градусів за Цельсієм - небачений показник для червня.

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