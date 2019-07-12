Понад 42 градуси за Цельсієм: спека у Західній Європі побила всі рекорди

Екстремальна спека в Західній Європі у четвер, 25 липня, досягла нового піку. Так, у Німеччині, в місті Лінген, що на північному заході країни, о 17-й годині стовпчики термометра сягнули позначки 42,6 градуса за Цельсієм. Таким чином, це побило новий температурний рекорд країни усіх часів, повідомляє агенція Reuters. До цього метеорологи повідомляли, що в місті Бонн пообіді в четвер зафіксували 40,6 градуса.
Так само у Бельгії побито новий температурний рекорд - у містечку Клейне-Брогель, де напередодні зафіксували історичні 38,9 градуса, у четвер стовпчики термометра сягнули позначки 40,6 градуса. У Королівському метеорологічному інституті країни заявили, що це найвища температура в Бельгії від початку спостережень за погодою з 1833 року.
Ще один національний температурний рекорд зафіксовано у Нідерландах - на півдні країни в четвер зафіксували 40,4 градуса. Напередодні ж нідерландські синоптики заявляли про рекордні 38,8 градуса. До цього найвищою температурою в країні вважалася позначка термометра в 38,6 градуса, зафіксована в 1944 році.
Без рекордних історичних температур не обійшлося і у Франції - після обіду в четвер у Парижі зафіксували 42,4 градуса за Цельсієм. При цьому синоптики попереджають, що температура в Парижі, долині Луари та виноробному регіоні Шампань продовжуватиме зростати - аж до 43 градусів.
Між тим у Британії метеорологи лише прогнозують побиття національного рекорду, який поки становить 38,5 градуса. Однак наразі в країні зафіксували рекордну лише для липня температуру – в аеропорту "Хітроу" після обіду в четвер на термометрах було 36,9 градуса.
Нагадаємо, попередня хвиля спеки накрила Європу наприкінці червня, що спричинило, зокрема, загибель людей та масштабні лісові пожежі.
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Європа плавиться від спеки
Новий рекорд у Франції
У Франції 28 червня з інтервалом у кілька годин було зафіксовано два абсолютних температурних рекорди. Спочатку метеорологи повідомили про температуру в 44,3 градуса за Цельсієм, зафіксовану в містечку Карпентра на південному сході Франції. Однак вже за кілька годин в муніципалітеті Вільв'єй, що за 100 кілометрів на схід, стовпчик термометрів сягнув позначки 45,1 градуса за Цельсієм.
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Європа плавиться від спеки
Лісові пожежі в Каталонії
Причиною масштабних лісових пожеж, що вирували на південному сході Іспанії, стало самозаймання курячого посліду на одній з ферм, повідомила місцева влада. Температура в зоні пожежі сягала 41 градуса за Цельсієм. З вогнем боролися понад 600 пожежників.
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Європа плавиться від спеки
Спека в місті кохання
Парижани прохолоджуються на площі Трокадеро. Дороги та тротуари накопичують тепло, тож у міських умовах спека є більш відчутною, ніж у сільській місцевості. У багатьох північноєвропейських містах в будинках не встановлюють кондиціонери, тож перебувати всередині них стає неможливо, адже будівлі теж накопичують тепло. Внаслідок спеки 2003 року у Франції померли 15 тисяч осіб.
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Європа плавиться від спеки
Група ризику - безпритульні в Італії
Волонтер дає пляшку води безпритульному в Мілані, де останнім часом температура сягала 40 градусів за Цельсієм. Уже наприкінці минулого тижня стало відомо про першу жертву спеки в Мілані - в парку біля залізничного вокзалу від теплового удару помер безхатько похилого віку, й у місті було оголошено тривогу через високу температуру повітря.
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Європа плавиться від спеки
Купання в річці в Мюнхені
Відпочивальники лежать на березі річки Ізар у Мюнхені. Десяткам жінок, які купалися в річці топлес, поліція наказала вдягнутися, чим спровокувала дискусія щодо оголення тіла в громадських місцях. 30 червня в Німеччині було встановлено новий температурний рекорд червня - у федеральній землі Саксонія-Ангальт було зафіксовано температуру 39,6 градуса за Цельсієм.
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Європа плавиться від спеки
Сорбе для білого ведмедя
Білий ведмідь прохолоджується у зоопарку Ганновера в Німеччині, смакуючи сорбе. Доглядачі зоопарків в усій Європі допомагають тваринам пережити спеку, даючи їм морожені в кризі фрукти. Білим ведмедям пропонують також заморожену рибу. У Франції через високу температуру повітря заборонили перевезення живих тварин.
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Європа плавиться від спеки
"Подарунок" із Сахари
Такі екстремальні погодні умови були викликані надзвичайно гарячим повітрям, яке надходило до Європи з пустелі Сахара. Всесвітня метеорологічна організація заявила, що 2019 рік може стати одним з найспекотніших в історії спостережень за погодою. Прогнозують, що такі хвилі спеки, як теперішня, траплятимуться в Європі дедалі частіше.
Автор: Дмитро Губенко