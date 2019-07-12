Понад 42 градуси за Цельсієм: спека у Західній Європі побила всі рекорди

Екстремальна спека в Західній Європі у четвер, 25 липня, досягла нового піку. Так, у Німеччині, в місті Лінген, що на північному заході країни, о 17-й годині стовпчики термометра сягнули позначки 42,6 градуса за Цельсієм. Таким чином, це побило новий температурний рекорд країни усіх часів, повідомляє агенція Reuters. До цього метеорологи повідомляли, що в місті Бонн пообіді в четвер зафіксували 40,6 градуса.

Так само у Бельгії побито новий температурний рекорд - у містечку Клейне-Брогель, де напередодні зафіксували історичні 38,9 градуса, у четвер стовпчики термометра сягнули позначки 40,6 градуса. У Королівському метеорологічному інституті країни заявили, що це найвища температура в Бельгії від початку спостережень за погодою з 1833 року.

Ще один національний температурний рекорд зафіксовано у Нідерландах - на півдні країни в четвер зафіксували 40,4 градуса. Напередодні ж нідерландські синоптики заявляли про рекордні 38,8 градуса. До цього найвищою температурою в країні вважалася позначка термометра в 38,6 градуса, зафіксована в 1944 році.

Без рекордних історичних температур не обійшлося і у Франції - після обіду в четвер у Парижі зафіксували 42,4 градуса за Цельсієм. При цьому синоптики попереджають, що температура в Парижі, долині Луари та виноробному регіоні Шампань продовжуватиме зростати - аж до 43 градусів.

Між тим у Британії метеорологи лише прогнозують побиття національного рекорду, який поки становить 38,5 градуса. Однак наразі в країні зафіксували рекордну лише для липня температуру – в аеропорту "Хітроу" після обіду в четвер на термометрах було 36,9 градуса.

Нагадаємо, попередня хвиля спеки накрила Європу наприкінці червня, що спричинило, зокрема, загибель людей та масштабні лісові пожежі.

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