 Понад 2500 українців хочуть повернутися з Німеччини до України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2020

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Новини

Понад 2500 українців хочуть повернутися з Німеччини до України

Останньої доби різко зросла кількість громадян України, які хочуть повернутися з Німеччини додому. Всього до України хочуть повернутися 2500 людей.

Кордон між Німеччиною та Польщею

Кордон між Німеччиною та Польщею

Різко зросла кількість українців у Німеччині, які хочуть повернутися в Україну. Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник у середу, 18 березня, у коментарі "Укрінформу". "Список нашої дипмісії, посольства, збільшився удвічі - до 1100 осіб. Загалом по ФРН ця цифра перевищила 2,5 тисячі", - розповів посол.

За його словами, вдалося домовитися про два рейси з Берліна (Тегель) до аеропорту у Борисполі компанії SkyUp - на 21 та 23 березня. Квитки на 21 березня відразу розкупили. Крім того, дипломати переконали іншого українського перевізника, МАУ, виконати рейс з Берліна в суботу 23 березня.

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Багато українців застряли на польському кордоні

Тим часом посольство України у ФРН продовжує домовлятися про можливість залізничного сполучення з Берліна чи Франкфурта-на-Одері до України через Польщу. Найскладніша ситуація зараз саме на німецько-польському кордоні - там перебувають сотні українців.

В особливо неприємну ситуацію потрапили 46 пасажирів рейсового автобуса Eurovoyage, який польські прикордонники не пропустили через кордон. До них приїхала дипломатка посольства України у ФРН Вікторія Кононенко і привезла продукти, воду, гарячі напої та медикаменти, вона намагалась морально підтримати людей.

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Польща не відкрила гуманітарний кордон для українців з Німеччини

За словами Мельника, з польською владою не вдалося домовитися про відкриття гуманітарного коридору для українців. Посол звернувся до українців, зокрема автомобілістів, із закликом не чекати на німецько-польському кордоні, а вирушити в четвер, 19 березня, через Австрію до австрійсько-угорського пункту пропуску Геґєшгалом-Нікельсдорф.

У сво чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з угорською владою про те, що цей кордон лишатиметься відкритим для українських громадян з 21.00 по 05.00 години кожної наступної ночі.

Нагадаємо, що напередодні Німеччина запровадила додаткові обмеженняна своїх кордонах через поширення коронавірусу.

Дивитись відео 00:58

10 мільйонів німців інфікуються коронавірусом за 2-3 місяці (18.03.2020)

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (18.03.2020)  

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