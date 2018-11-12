Понад 2500 українців хочуть повернутися з Німеччини до України

Різко зросла кількість українців у Німеччині, які хочуть повернутися в Україну. Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник у середу, 18 березня, у коментарі "Укрінформу". "Список нашої дипмісії, посольства, збільшився удвічі - до 1100 осіб. Загалом по ФРН ця цифра перевищила 2,5 тисячі", - розповів посол.

За його словами, вдалося домовитися про два рейси з Берліна (Тегель) до аеропорту у Борисполі компанії SkyUp - на 21 та 23 березня. Квитки на 21 березня відразу розкупили. Крім того, дипломати переконали іншого українського перевізника, МАУ, виконати рейс з Берліна в суботу 23 березня.

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Багато українців застряли на польському кордоні

Тим часом посольство України у ФРН продовжує домовлятися про можливість залізничного сполучення з Берліна чи Франкфурта-на-Одері до України через Польщу. Найскладніша ситуація зараз саме на німецько-польському кордоні - там перебувають сотні українців.

В особливо неприємну ситуацію потрапили 46 пасажирів рейсового автобуса Eurovoyage, який польські прикордонники не пропустили через кордон. До них приїхала дипломатка посольства України у ФРН Вікторія Кононенко і привезла продукти, воду, гарячі напої та медикаменти, вона намагалась морально підтримати людей.

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Польща не відкрила гуманітарний кордон для українців з Німеччини

За словами Мельника, з польською владою не вдалося домовитися про відкриття гуманітарного коридору для українців. Посол звернувся до українців, зокрема автомобілістів, із закликом не чекати на німецько-польському кордоні, а вирушити в четвер, 19 березня, через Австрію до австрійсько-угорського пункту пропуску Геґєшгалом-Нікельсдорф.

У сво чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з угорською владою про те, що цей кордон лишатиметься відкритим для українських громадян з 21.00 по 05.00 години кожної наступної ночі.

Нагадаємо, що напередодні Німеччина запровадила додаткові обмеженняна своїх кордонах через поширення коронавірусу.

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