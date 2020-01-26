Понад 20 осіб загинули під час протестів у столиці Індії

Унаслідок кількаденних сутичок між учасниками акції протесту проти нової редакції закону про громадянство та їхніми опонентами в столиці Індії Нью-Делі загинуло, за різними даними, від 21 до 24 осіб. Ще близько 200 людей дістали під час зіткнень різноманітні поранення й їх доправили до лікарень, передає агенція новин dpa з посиланням на дані медиків.

Безлади в столиці Індії не вщухають із 23 лютого, коли розпочався візит до країни президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Станом на вечір вівторка внаслідок сутичок між противниками змін до закону та їхніми опонентами загинуло 13 осіб, зокрема й один поліцейський.

За даними лікарів, серед підтверджених випадків загибелі під час безладів у столиці були й вогнепальні поранення.

Під час сутичок між розлюченими натовпами індуїстів та мусульманами постраждали магазини, мусульманські культові будівлі та громадський транспорт, передає інформагенція AP.

Уряд відреагував на сутички

На насильство вже відреагував прем'єр-міністр Індії Наренда Моді. У зробленому 26 лютого зверненні індійський прем'єр закликав громадян до "миру й братерства". Водночас Моді оголосив проведення екстреної наради керівників силових відомств для обговорення ситуації, що склалася, та пошуку заходів для протидії насильству.

Тим часом самі силовики вже встигли запевнити уряд та громадськість, що ситуація "цілком під контролем", цитує dpa.

Законодавчі зміни, що спричинили безлади, передбачають прискорену процедуру надання індійського громадянства для вихідців з сусідніх країн, де переважна більшість населення - мусульмани. Утім, самі мусульмани під дію нового закону про громадянство не підпадатимуть. Це призвело до масового обурення серед мусульман Індії, котрі називають такий закон дискримінаційним.