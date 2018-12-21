Понад 150 людей затримали під час протестів "жовтих жилетів" у Франції

У Парижі в суботу, 22 грудня, затримали понад сотню людей, які взяли участь у черговому протесті "жовтих жилетів". Серед затриманих - один із лідерів протестувальників Ерік Дрюе, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на французькі медіа. Цього разу в протестах у французькій столиці взяли участь близько двох тисяч людей - значно менше, ніж у попередні тижні.

Загалом у суботу в різних містах Франції в акціях "жовтих жилетів" узяли участь близько 40 тисяч людей. Понад 50 демонстрантів поліція затримала за межами Парижа. Близько сотні протестувальників у Страсбурзі тимчасово заблокували рух транспорту на мості Європи, який з'єднує Францію й Німеччину.

На півдні країни поблизу міста Перпіньян автомобіль врізався в вантажівку на перехресті, яке перекрили протестувальники. Унаслідок цього загинув 36-річний водій автомобіля. Таким чином, кількість загиблих під час протестів, що тривають у Франції з 17 листопада, зросла до десяти.

Нагадаємо, що хвиля протестів здійнялася у Франції 17 листопада через підвищення цін на пальне, яке планував уряд. На вулиці країни вийшли тоді близько 280 тисяч людей. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального й торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку в вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, яких президент країни Еммануель Макрон вирішив ужити для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінками економістів, ця цифра становитиме 15 мільярдів євро. Попри поступки з боку влади французькі активісти вирішили продовжувати протести.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Коли все почалося? Акції "жовтих жилетів" тривають вже понад чотири тижні: 17 листопада в протестах взяло участь не менше 300 тисяч осіб. Вони відбуваються регулярно по суботах. Заворушення під час цих акцій стали найбільшими за останні десятиліття. Уряд мобілізував майже 90 тисяч поліцейських для забезпечення правопорядку.

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Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Втрати для бізнесу Багато підприємств роздрібної торгівлі й готелі нарікають на збитки через зниження кількості туристів. Власники магазинів і ресторанів, що опинилися в районах проведення акцій, заявили про скорочення продажів на 20-70 відсотків. Найбільше постраждали магазини на Єлисейських полях, деякі з яких розграбували. Автор: Микита Баталов, Валерій Сааков

