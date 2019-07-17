 Понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти - Матіос | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти - Матіос

Понад 13 тисяч жителів окупованих територій в Луганській і Донецькій областях отримали російські паспорти, велику кількість з них вже ідентифіковано, заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Анатолій Матіос заявив, що понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали паспорти РФ

Анатолій Матіос заявив, що понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали паспорти РФ

Більше 13 тисяч жителів непідконтрольних Україні територій Луганської і Донецької областей України отримали паспорти громадян РФ. Значну частину з них вже ідентифіковано, а деяких уже допитано, заявив у п'ятницю, 2 серпня, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі "Радіо НВ", передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"У нас є повна картина, ми зараз - у процесі слідства - встановлюємо всіх, хто отримав таке громадянство, як в частині Донецької та Луганської областей - це великі цифри. (...) Наразі ми фактично володіємо ситуацією щодо понад 13 тисяч осіб - значну частину їх ідентифіковано, вони перетинають лінію розмежування", - сказав Матіос.

Він наголосив, що слідчі діють законно, а деяких українців, які звернулися по отримання паспорта РФ, вже допитано під час перетину ними контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) через лінію розмежування сторін на Донбасі.

DW.COM

Російський президент Володимир Путін вніс зміни до указу про спрощене отримання російського громадянства. Тепер це стосується не лише жителів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а всіх, хто мешкав на Донеччині та Луганщині. (17.07.2019)

Перші кілька десятків жителів "ДНР" та "ЛНР" прибули на територію РФ, де отримали російські паспорти. Щоб стати громадянином РФ, потрібно скласти присягу та пройти дактилоскопію. (14.06.2019)

Міністерство закордонних справ України працює над запровадженням санкцій щодо причетних до видачі російських паспортів жителям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. (14.06.2019)

Путін дозволив надавати громадянство РФ жителям ДНР та ЛНР у спрощеному порядку

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. Указом від 29 квітня право на спрощене отримання громадянства РФ поширене і на осіб, які раніше мешкали у Криму. У квітні в Росії почали працювати два центри видачі паспортів РФ: в Новошахтинську для жителів "ЛНР" і в селі Покровському - для жителів "ДНР".

17 липня Путін підписав указ, який спрощує отримання російського громадянства не тільки жителям самопроголошених на Донбасі "ДНР" та "ЛНР", а всім, хто раніше проживав на території Донецької та Луганської областей.

В Україні та ЄС гостро розкритикували спрощену видачу російських паспортів жителям Донбасу.

Дивитись відео 03:50

Паспортний конфлікт: як оцінюють на Заході дискусію Путіна і Зеленського? (01.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Паспортний конфлікт: як оцінюють на Заході дискусію Путіна і Зеленського? (01.05.2019)  

Також за темою

Russland Nowosibirsk | Ausgabe Pass

Путін спростив отримання громадянства РФ всім жителям Донбасу 17.07.2019

Російський президент Володимир Путін вніс зміни до указу про спрощене отримання російського громадянства. Тепер це стосується не лише жителів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а всіх, хто мешкав на Донеччині та Луганщині.

UN-Sicherheitsrat in New York, Sitzung zu Venezuela | Mike Pence, Vizepräsident USA

Київ звернувся до Радбезу ООН через указ Путіна щодо громадянства 24.04.2019

У Києві обурені рішенням Путіна спростити надання громадянства РФ жителям ОРДЛО. Президент Росії пояснює свій крок турботою про "права людини" і запевняє, що не хоче створювати проблеми для нової влади в Україні.

Russischer Pass Personalausweis Russland

Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО 24.04.2019

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що спростив отримання російського громадянства для жителів непідконтрольних Києву територій Донбасу.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

На низькому старті. Чому у ОП пишуть заяви на звільнення

Наперед написані заяви про звільнення - стара практика, яку полюбляли і попередники Зеленського, каже Роман Куйбіда.  

Виробництво банкноти номіналом у 1000 гривень

Повернення інвесторів. Чому зміцнюється курс гривні

Іноземці скуповують українські державні облігації, стимулюючи зростання курсу гривні. Чи довго це триватиме?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  