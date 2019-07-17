Понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти - Матіос

Більше 13 тисяч жителів непідконтрольних Україні територій Луганської і Донецької областей України отримали паспорти громадян РФ. Значну частину з них вже ідентифіковано, а деяких уже допитано, заявив у п'ятницю, 2 серпня, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі "Радіо НВ", передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"У нас є повна картина, ми зараз - у процесі слідства - встановлюємо всіх, хто отримав таке громадянство, як в частині Донецької та Луганської областей - це великі цифри. (...) Наразі ми фактично володіємо ситуацією щодо понад 13 тисяч осіб - значну частину їх ідентифіковано, вони перетинають лінію розмежування", - сказав Матіос.

Він наголосив, що слідчі діють законно, а деяких українців, які звернулися по отримання паспорта РФ, вже допитано під час перетину ними контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) через лінію розмежування сторін на Донбасі.

Путін дозволив надавати громадянство РФ жителям ДНР та ЛНР у спрощеному порядку

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. Указом від 29 квітня право на спрощене отримання громадянства РФ поширене і на осіб, які раніше мешкали у Криму. У квітні в Росії почали працювати два центри видачі паспортів РФ: в Новошахтинську для жителів "ЛНР" і в селі Покровському - для жителів "ДНР".

17 липня Путін підписав указ, який спрощує отримання російського громадянства не тільки жителям самопроголошених на Донбасі "ДНР" та "ЛНР", а всім, хто раніше проживав на території Донецької та Луганської областей.

В Україні та ЄС гостро розкритикували спрощену видачу російських паспортів жителям Донбасу.