 Понад 120 тисяч жителів ОРДЛО отримали громадянство Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2019

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Новини

Понад 120 тисяч жителів ОРДЛО отримали громадянство Росії

За більш ніж пів року надійшло понад 160 тисяч заяв від жителів ОРДЛО на отримання російського громадянства, кажуть у МВС Росії.

Жителі ОРДЛО з квітня цього року можуть отримувати паспорти РФ за спрощеною процедурою

Жителі ОРДЛО з квітня цього року можуть отримувати паспорти РФ за спрощеною процедурою

Понад 120 тисяч жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) отримали з квітня 2019 року громадянство Росії. Про це в понеділок, 9 грудня, повідомив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев.

"Всього з квітня поточного року в пункти прийому документів Ростовської області надійшло понад 160 тисяч заяв, а щодо 125 тисяч осіб вже ухвалені рішення про набуття громадянства", - наводять слова Колокольцева пресцентр МВС РФ.

Нагадаємо, що в липні цього року Київ закликав запровадити додаткові санкції проти РФ у відповідь на "паспортизацію" Донбасу.

DW.COM

Україна не визнаватиме укази Кремля щодо "паспортизації" і називає дії РФ втручанням у внутрішні справи України і загрозою європейській безпеці. (18.07.2019)

Майже 51 відсоток опитаних жителів окремих районів Догнецької та Луганської областей (ОРДЛО) вважають, що "ДНР/ЛНР" мають увійти до складу РФ, ще 13,4 відсотка хочуть "особливого статусу" цих територій у складі Росії. (09.11.2019)

ЄС працює над рекомендаціями щодо ідентифікації та можливого невизнання паспортів, виданих Росією мешканцям ОРДЛО. Планується і врегулювати питання щодо видачі віз власникам таких документів. (08.08.2019)

Німецьке МЗС спростувало публікацію в газеті Bild, згідно з якою Берлін нібито не відрізняє звичайні паспорти громадян РФ від тих, які видають мешканцям тимчасово окупованих територій українського Донбасу. (24.09.2019)

Як повідомлялося, за даними соціологічного дослідження, яке було проведене компанією "Нью імідж маркетинг груп" на замовлення видання "Дзеркало тижня. Україна", 57,8 відсотка жителів непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей назвали себе громадянами України. Водночас майже 51 відсоток опитаних респондентів вважають, що "ДНР/ЛНР" мають увійти до складу РФ, ще 13,4 відсотка хочуть "особливого статусу" цих територій у складі Росії.

Нагадаємо, 3 жовтня поточного року Європейська Комісія направила країнам-членам ЄС та Шенгенської зони інструкції щодо опрацювання візових заяв від жителів непідконтрольних Києву районів Луганської та Донецької областей.

Розроблені інструкції для дипломатичних представництв цих країн в Україні та Росії універсальні для застосування під час прийому та обробки заяв на видачу віз для жителів ОРДЛО, зазначалося в повідомленні Єврокомісії.

Ще одним важливим пунктом стало надання Брюсселем консульствам країн-членів ЄС та Шенгенської зони критеріїв, за якими можна буде визначити видані жителям ОРДЛО російськими органами влади паспорти РФ. Це може сформувати основу для політики невизнання таких паспортів країнами-членами ЄС.

Самі ці інструкції є закритими, оскільки містять інформацію, як визначити такі паспорти.

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