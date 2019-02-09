 Понад чотири тисячі українців отримали німецьке громадянство у 2019 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

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Новини

Понад чотири тисячі українців отримали німецьке громадянство у 2019 році

Кількість іноземців, які в 2019 році отримали громадянство Німеччини, зросла на близько 15 відсотків порівняно з попереднім роком. Найбільший приріст - серед британців та українців.

Паспорт громадянина ФРН

Кількість іноземців, які в 2019 році отримали громадянство Німеччини, становила 128900 осіб, що на 16600 осіб більше, ніж роком раніше, повідомило у середу, 3 червня, Федеральне відомство статистики ФРН (Destatis). Таким чином, приріст порівняно з 2018 роком становив близько 15 відсотків. Кількість виданих іноземцям у 2019 році німецьких паспортів - найвища з 2003 року.

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Майже половину приросту в 2019 році (вісім тисяч) забезпечили піддані Великобританії. Минулого року 14600 британців отримали німецький паспорт, що більше, ніж за два попередні роки разом.

Загалом з часу проведення референдуму про вихід Великобританії з ЄС в 2016 році німецьке громадянство набули 31600 британців. Для порівняння, у 2015 році громадянство ФРН отримали лише близько 600 британців.

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Піддані Сполученого Королівства, які минулого року отримали німецький паспорт, здебільшого тривалий час проживають у ФРН, половина з них - понад 26 років.   

Минулого року німецьке громадянство набули іноземці загалом зі 183 країн. Найбільше серед них - турків (16200), далі йдуть британці (14600), поляки (6000), румуни (5800) та іракці (4600). Кожен третій з іноземців, які набули громадянство ФРН у 2019-му, - походить з іншої країни-члена ЄС. Вони можуть зберігати також своє попереднє громадянство. Лише 1,2 відсотка турків, які мають підстави для отримання німецького громадянства, скористалися такою можливістю.

Понад чотири тисячі українців стали минулого року громадянами Німеччини

Минулого року громадянство Німеччини отримали 4260 українців. З них майже дві третини становлять жінки - 2845, чоловіків - 1410. Приріст серед українців порівняно з попереднім роком - 1800 - найбільший після британців.

Минулого року громадянство ФРН отримали також 2125 росіян.

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