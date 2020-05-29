 Понад третину німців відмовиться від літньої відпустки - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2020

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Новини

Понад третину німців відмовиться від літньої відпустки - опитування

37 відсотків німців не планують їхати у відпустку цього літа, ще 31 відсоток має намір провести її в Німеччині, йдеться в опитуванні.

На більшості закордонних курортів цього літа німців буде вкрай мало

На більшості закордонних курортів цього літа німців буде вкрай мало

Як свідчать оприлюднені у п'ятницю,  29 травня, результати опитування для програми Politbarometer суспільно-правового телеканалу ZDF, німці через поширення коронавірусної інфекції та запроваджені обмеження суттєво скоригували свої плани на це літо. Так, згідно з опитуванням, 37 відсотків респондентів завили, що не планують літньої відпустки. Піти у відпустку, але провести її в Німеччині, має намір 31 відсоток опитаних. І лише 13 відсотків респондентів заявили, що планують провести відпустку в інших країнах ЄС. 18 відсотків німців ще не визначилися зі своїми планами на літо.

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Також результати опитування показали, що найбільше зараз хвилює німців. Так, 61 відсоток респондентів занепокоєний економічною ситуацією, що склалася через спалах коронавірусної інфекції, тоді як проблемами здоров'я переймаються лише 33 відсотки. Значна більшість (71 відсоток) німців допускає різке погіршення економічної ситуації в країні. Оптимістично налаштовані лише 28 відсотків опитаних. Також, опитування показало, що більшість німців позитивно оцінює урядові заходи з підтримки бізнесу. 59 відсотків вважають їх правильними, а 22 відсотки - навіть недостатніми.

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Опитування провели в період з 26-го по 28 травня 2020 року методом телефонного інтерв'ю. Вибірка становила 1377 респондентів, які мають право голосу.

  • Пам'ятник Бетховену в його рідному Бонні

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Січень: Бонн

    У 2020 році Бонн відзначає 250-й ювілей свого найвідомішого сина - Людвіґа ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). У його будинку-музеї зробили ремонт, а до концертного календаря міста уже з початку року включили твори: оперу "Фіделіо", п'яту симфонію та камерні твори відомого композитора. Січень, напевне, ідеальний місяць для відвідин Бонна - поки не розпочалася "бетховенська лихоманка".

  • Карнавал у Майнці ні з чим не сплутаєш: тільки тут вулицями пливуть ось такі голови з пап'є-маше

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Лютий: Майнц

    Веселі дні, скажені ночі - у лютому частина країни танцює! Карнавальні процесії у таз званий трояндовий понеділок 24 лютого - кульмінація карнавального сезону. Родзинка, яку можна побачити лише в Майнці - Schwellköpp - величезні голови з пап'є-маше, що належать різноманітним героям місцевого карнавалу. Немає приводу не святкувати разом із ними!

  • Старе місто Фрайбурга - сонячного міста Німеччини

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Березень: Фрайбург

    Якщо хочеться весни, треба їхати на південь! Фрайбург вважається особливо теплим і сонячним містом, а також є піонером сонячної енергетики в Німеччині. Це ще й розумне місто із затишним історичним центром (Altstadt) і вражаючим кафедральним собором. У 2020 році місто відзначатиме свій 900-й день народження, тож приєднуйтесь!

  • Сікстинську Мадонну Рафаеля можна буде побачити у відкритій після ремонду картинній галереї Дрездена

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Квітень: Дрезден

    6 квітня 1520 року, тобто 500 років рому, помер італійський художник Рафаель. Навіщо через це їхати до Дрездена? Тому що тут зберігається одна з його найгарніших робіт - "Сікстинська Мадонна" з двома знаменитими янголами у нижній частині картини. До цієї дати дрезденську картинну галерею мають відчинити для відвідувачів - після ремонту.

  • Пристрасті Христові прикрашають навіть стіни будиночків в Обераммегау

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Травень: Обераммергау

    Обераммергау - баварська громада, що наче зійшла з картинки! Тут навіть зараз зустрічаються чоловіки з бородами і довгим волоссям. Це - частина їхнього акторського образу з вистави про "Пристрасті Христові": кожні 10 років мешканці містечка ставлять історію життя і смерті Христа на сцені. Востаннє, у 2009 році, подивитися на виставу в Обераммергау приїхали понад 500 тисяч глядачів з усього світу.

  • Гайдельберг - одне з найромантичніших міст Німеччини

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Червень: Гайдельберг

    Руїни гайдельберзького замку влітку стануть особливо ефектним видовищем: 6 червня відбудеться перша з трьох літніх ночей феєрверків. Також 14 червня розпочнеться гайдельберзький театральний фестиваль: театральні й музичні вистави під відкритим небом - у найгарніших у світі декораціях!

  • Танці між двома кар'єрними екскаваторами - круті враження від фестивалю MELT

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Липень: Ferropolis

    Літо - час фестивалів. І Ferropolis, промисловий музей під відкритим небом у Східній Німеччині, стане місцем одразу двох висококласних подій: фестивалю хіп-хопу SPLASH (9-11 липня) і фестивалю року та електронної музики MELT (17-19 липня). Тисячі фанів танцюватимуть між двома покинутими кар'єрними екскаваторами. Ритми замість бурого вугілля - це також пасує до дискусії про захист клімату!

  • Востаннє дві сотні найгарніших вітрильників світу збиралися у Північному морі в 2015 році

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Серпень: Бремергафен

    Вітрильники типу "вінджамер" вважають "королями морів". Лише раз на п'ять років найгарніші з них з усього світу зустрічаються на запливі у Бременгафені. З 19 по 23 серпня у Північне море вийдуть понад 200 суден з 20 країн. Це супроводжуватиметься екскурсіями на вітрильники, водними прогулянками гаванню і величезним вуличним фестивалем.

  • Октоберфест раніше дійсно проходив у жовтні, але через погоду його перенесли

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Вересень: Октоберфест, Мюнхен

    Чому він називається Октоберфест, якщо починається 19 вересня? Тому що Wiesn (як звуть це свято баварці) раніше проходив саме у жовтні, допоки його через примхливу жовтневу погоду не перенесли на місяць раніше. Але бронювання місць розпочинається значно раніше: у два найбільші й навідоміші пивні павільйони вже у січні, до решти павільйонів - навесні.

  • Середмістя Потсдама із міським палацом

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Жовтень: Потсдам

    Цьогоріч 3 жовтня німці святкуватимуть 30-річчя возз'єднання країни. Головні урочистості проходитимуть у Потсдамі. Як і багато інших міст колишньої НДР, Потсдам розквітнув протягом минулих десятиліть: середмістя реконструювали, міський палац відновили, а загальний ансамбль з чудових палаців і парків - внесено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

  • Тільки у Вупперталі: підвісний монорельс, якому вже понад 100 років!

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Листопад: Вупперталь

    Чим відоме місто у Рурі? Підвісною монорельсовою дорогою (Schwebebahn) і Фрідріхом Енгельсом (Friedrich Engels). Філософ, комуніст і соратник Карла Маркса (Karl Marx) народився 28 листопада 1820 року у районі Бармен у Вупперталі. Його 200-річчя - добра нагода не лише відвідати музей Енгельса, а й прокатитись на унікальному монорельсі.

  • Найгламурніша вулиця Берліна - Курфюрстендамм - на час Різдва стає справжньою казкою

    Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

    Грудень: Берлін

    Є багато причин поїхати наприкінці року до Берліна: вулиці та бульвари - у святковій ілюмінації, вибір різдвяних ринків - величезний, а зустрічати новий рік біля Бранденбурзьких воріт - це класика. Одночасно можна перевірити, чи дійсно новий берлінський аеропорт BER, як нещодавно пообіцяли, нарешті введуть в експлуатацію 31 жовтня - після багаторічного будівництва і перебудови.

    Автор: Керстін Шмідт


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