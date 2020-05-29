Понад третину німців відмовиться від літньої відпустки - опитування

Як свідчать оприлюднені у п'ятницю, 29 травня, результати опитування для програми Politbarometer суспільно-правового телеканалу ZDF, німці через поширення коронавірусної інфекції та запроваджені обмеження суттєво скоригували свої плани на це літо. Так, згідно з опитуванням, 37 відсотків респондентів завили, що не планують літньої відпустки. Піти у відпустку, але провести її в Німеччині, має намір 31 відсоток опитаних. І лише 13 відсотків респондентів заявили, що планують провести відпустку в інших країнах ЄС. 18 відсотків німців ще не визначилися зі своїми планами на літо.

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Також результати опитування показали, що найбільше зараз хвилює німців. Так, 61 відсоток респондентів занепокоєний економічною ситуацією, що склалася через спалах коронавірусної інфекції, тоді як проблемами здоров'я переймаються лише 33 відсотки. Значна більшість (71 відсоток) німців допускає різке погіршення економічної ситуації в країні. Оптимістично налаштовані лише 28 відсотків опитаних. Також, опитування показало, що більшість німців позитивно оцінює урядові заходи з підтримки бізнесу. 59 відсотків вважають їх правильними, а 22 відсотки - навіть недостатніми.

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Опитування провели в період з 26-го по 28 травня 2020 року методом телефонного інтерв'ю. Вибірка становила 1377 респондентів, які мають право голосу.

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Січень: Бонн У 2020 році Бонн відзначає 250-й ювілей свого найвідомішого сина - Людвіґа ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). У його будинку-музеї зробили ремонт, а до концертного календаря міста уже з початку року включили твори: оперу "Фіделіо", п'яту симфонію та камерні твори відомого композитора. Січень, напевне, ідеальний місяць для відвідин Бонна - поки не розпочалася "бетховенська лихоманка".

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Лютий: Майнц Веселі дні, скажені ночі - у лютому частина країни танцює! Карнавальні процесії у таз званий трояндовий понеділок 24 лютого - кульмінація карнавального сезону. Родзинка, яку можна побачити лише в Майнці - Schwellköpp - величезні голови з пап'є-маше, що належать різноманітним героям місцевого карнавалу. Немає приводу не святкувати разом із ними!

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Березень: Фрайбург Якщо хочеться весни, треба їхати на південь! Фрайбург вважається особливо теплим і сонячним містом, а також є піонером сонячної енергетики в Німеччині. Це ще й розумне місто із затишним історичним центром (Altstadt) і вражаючим кафедральним собором. У 2020 році місто відзначатиме свій 900-й день народження, тож приєднуйтесь!

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Квітень: Дрезден 6 квітня 1520 року, тобто 500 років рому, помер італійський художник Рафаель. Навіщо через це їхати до Дрездена? Тому що тут зберігається одна з його найгарніших робіт - "Сікстинська Мадонна" з двома знаменитими янголами у нижній частині картини. До цієї дати дрезденську картинну галерею мають відчинити для відвідувачів - після ремонту.

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Травень: Обераммергау Обераммергау - баварська громада, що наче зійшла з картинки! Тут навіть зараз зустрічаються чоловіки з бородами і довгим волоссям. Це - частина їхнього акторського образу з вистави про "Пристрасті Христові": кожні 10 років мешканці містечка ставлять історію життя і смерті Христа на сцені. Востаннє, у 2009 році, подивитися на виставу в Обераммергау приїхали понад 500 тисяч глядачів з усього світу.

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Червень: Гайдельберг Руїни гайдельберзького замку влітку стануть особливо ефектним видовищем: 6 червня відбудеться перша з трьох літніх ночей феєрверків. Також 14 червня розпочнеться гайдельберзький театральний фестиваль: театральні й музичні вистави під відкритим небом - у найгарніших у світі декораціях!

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Липень: Ferropolis Літо - час фестивалів. І Ferropolis, промисловий музей під відкритим небом у Східній Німеччині, стане місцем одразу двох висококласних подій: фестивалю хіп-хопу SPLASH (9-11 липня) і фестивалю року та електронної музики MELT (17-19 липня). Тисячі фанів танцюватимуть між двома покинутими кар'єрними екскаваторами. Ритми замість бурого вугілля - це також пасує до дискусії про захист клімату!

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Серпень: Бремергафен Вітрильники типу "вінджамер" вважають "королями морів". Лише раз на п'ять років найгарніші з них з усього світу зустрічаються на запливі у Бременгафені. З 19 по 23 серпня у Північне море вийдуть понад 200 суден з 20 країн. Це супроводжуватиметься екскурсіями на вітрильники, водними прогулянками гаванню і величезним вуличним фестивалем.

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Вересень: Октоберфест, Мюнхен Чому він називається Октоберфест, якщо починається 19 вересня? Тому що Wiesn (як звуть це свято баварці) раніше проходив саме у жовтні, допоки його через примхливу жовтневу погоду не перенесли на місяць раніше. Але бронювання місць розпочинається значно раніше: у два найбільші й навідоміші пивні павільйони вже у січні, до решти павільйонів - навесні.

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Жовтень: Потсдам Цьогоріч 3 жовтня німці святкуватимуть 30-річчя возз'єднання країни. Головні урочистості проходитимуть у Потсдамі. Як і багато інших міст колишньої НДР, Потсдам розквітнув протягом минулих десятиліть: середмістя реконструювали, міський палац відновили, а загальний ансамбль з чудових палаців і парків - внесено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Листопад: Вупперталь Чим відоме місто у Рурі? Підвісною монорельсовою дорогою (Schwebebahn) і Фрідріхом Енгельсом (Friedrich Engels). Філософ, комуніст і соратник Карла Маркса (Karl Marx) народився 28 листопада 1820 року у районі Бармен у Вупперталі. Його 200-річчя - добра нагода не лише відвідати музей Енгельса, а й прокатитись на унікальному монорельсі.

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році Грудень: Берлін Є багато причин поїхати наприкінці року до Берліна: вулиці та бульвари - у святковій ілюмінації, вибір різдвяних ринків - величезний, а зустрічати новий рік біля Бранденбурзьких воріт - це класика. Одночасно можна перевірити, чи дійсно новий берлінський аеропорт BER, як нещодавно пообіцяли, нарешті введуть в експлуатацію 31 жовтня - після багаторічного будівництва і перебудови. Автор: Керстін Шмідт

