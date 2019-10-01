Понад тисяча людей протестує в Києві проти "формули Штайнмаєра"

Понад тисяча людей у середу ввечері, 2 жовтня, протестує на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра", повідомляє агенція "Українські новини".

Акція "Ні капітуляції" почалася близько 19:00 за київським часом на Майдані Незалежності. Пізніше частина мітингувальників пішла пікетувати Офіс президента. Там кількість учасників акції зросла до двох тисяч. Вони скандують гасла проти "формули Штайнмаєра" і проти президента Володимира Зеленського. Аналогічні акції проходять і в інших українських містах, зокрема в Харкові та Житомирі.

Учасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмаєра" і проти президента Володимира Зеленського

Нагадаємо, що напередодні близько 700 людей протестували на Майдані Незалежності проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра". Одночасно акція протесту проходила біля Офісу президента, де серед протестувальників були присутні представники партій "Національний корпус" та "Свобода". Лідер партії "Національний корпус", позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра".

Як повідомлялося, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра", яка була запропонована у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

За словами президента України Зеленського, тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий, як закон про особливий статус Донбасу, почне діяти на постійній основі за умови, коли на цій території відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України. Ще однією умовою є публікація звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.