Понад половина німців бачить загрозу в ісламі - опитування

Згідно з опитуванням, понад половина німців вважає іслам таким, що становить загрозу. Водночас левова частина населення ФРН, незалежно від релігії, вважає демократію гарною формою правління.
Понад половина опитаних громадян Німеччини (52 відсотки) бачать загрозу в ісламі. Про це свідчать дані соціологічного дослідження фонду Bertelsmann, які були опубліковані у четвер, 11 червня.
При цьому у східній частині Німеччини, де мешкає менше мусульман, упередження щодо них є сильнішими. Там 57 відсотків мешканців вважає, що мусульмани становлять загрозу, також 30 відсотків опитаних німців не хочуть жити поруч з ними. В західній частині ФРН людей з упередженістю щодо мусульман налічується 50 відсотків, а 16 відсотків не хоче жити поруч з ними.
Загалом у Німеччині проживає близько п'яти мільйонів мусульман, з них півтора мільйона живе у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.
Також в опитуванні поцікавилися ставленням респондентів до демократичної форми правління. Виявилося, що переважна більшість опитаних, 89 відсотків, ставиться до неї позитивно. При цьому і християни, і мусульмани однаково добре ставляться до демократії. Згідно з дослідженням, демократію підтримує 93 відсотки християн, 91 відсоток мусульман та 83 відсотки невіруючих осіб. "Представники будь-якої релігії можуть бути хорошими демократами", - наголосив автор дослідження Ґерт Пікель (Gert Pickel).
Нагадаємо, результати дослідження фонду Bertelsmann у 2018 році показали, що переважна більшість жителів ФРН вважає, що правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж у західній частині країни. Такої думки дотримуються 66 відсотків респондентів. При цьому іншу позицію висловив 21 відсоток опитаних.
Переважна більшість жителів самої Східної Німеччини - 57 відсотків - також визнає, що має проблему з правим радикалізмом більшою мірою, ніж співгромадяни на заході. 39 відсотків опитаних у землях на території колишньої НДР цю тезу заперечують.