Понад половина німців бачить загрозу в ісламі - опитування

Понад половина опитаних громадян Німеччини (52 відсотки) бачать загрозу в ісламі. Про це свідчать дані соціологічного дослідження фонду Bertelsmann, які були опубліковані у четвер, 11 червня.

При цьому у східній частині Німеччини, де мешкає менше мусульман, упередження щодо них є сильнішими. Там 57 відсотків мешканців вважає, що мусульмани становлять загрозу, також 30 відсотків опитаних німців не хочуть жити поруч з ними. В західній частині ФРН людей з упередженістю щодо мусульман налічується 50 відсотків, а 16 відсотків не хоче жити поруч з ними.

Загалом у Німеччині проживає близько п'яти мільйонів мусульман, з них півтора мільйона живе у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Також в опитуванні поцікавилися ставленням респондентів до демократичної форми правління. Виявилося, що переважна більшість опитаних, 89 відсотків, ставиться до неї позитивно. При цьому і християни, і мусульмани однаково добре ставляться до демократії. Згідно з дослідженням, демократію підтримує 93 відсотки християн, 91 відсоток мусульман та 83 відсотки невіруючих осіб. "Представники будь-якої релігії можуть бути хорошими демократами", - наголосив автор дослідження Ґерт Пікель (Gert Pickel).

Нагадаємо, результати дослідження фонду Bertelsmann у 2018 році показали, що переважна більшість жителів ФРН вважає, що правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж у західній частині країни. Такої думки дотримуються 66 відсотків респондентів. При цьому іншу позицію висловив 21 відсоток опитаних.

Переважна більшість жителів самої Східної Німеччини - 57 відсотків - також визнає, що має проблему з правим радикалізмом більшою мірою, ніж співгромадяни на заході. 39 відсотків опитаних у землях на території колишньої НДР цю тезу заперечують.