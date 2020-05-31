 Пом′якшення карантину: ″Укрзалізниця″ відновила пасажирські перевезення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2020

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Новини

Пом'якшення карантину: "Укрзалізниця" відновила пасажирські перевезення

З 1 червня "Укразалізниця" запускає понад 40 потягів далекого сполучення та 214 приміських поїздів. Цей список розширюватиметься, запевнив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Укрзалізниця з 1 червня відновила пасажирські перевезення

"Укрзалізниця" з 1 червня відновила пасажирські перевезення

Акціонерне товариство "Українська залізниця" в рамках наступного етапу пом'якшення карантину відновлює пасажирські перевезення. У понеділок, 1 червня, з вокзалу Київ-Пасажирський відправився перший після запровадження карантинних обмежень пасажирський поїзд, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі. За словами урядовця, поїзд відбув за напрямком Київ-Костянтинівка. "Пасажирські перевезення між областями розпочато", - написав Криклій.

На сторінці "Укрзалізниці" у соціальній мережі Facebook оприлюднено відео відправлення потяга, що вирушив з Києва до Костянтинівки.

Загалом з 1 червня запускають понад 40 поїздів далекого сполучення і 214 приміських поїздів, цей перелік поповнюватиметься, зазначив Криклій. За його словами, коли і які маршрути можуть відкритися надалі, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оскільки саме вони готують відповідні рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.

Крім того, розпочато міжобласні автомобільні пасажирські перевезення, додав урядовець. "Працюємо над поступовим запуском авіасполучення", - написав він.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Постанова містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

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Згідно з документом, з 1 червня в Україні дозволено відновлення роботи фітнес-клубів, спортзалів і басейнів, а також дозволяється проводити навчання в групах не більше 10 осіб.

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Укрзалізниця з 1 червня відновила пасажирські перевезення

"Укрзалізниця" відновила пасажирські перевезення

З 1 червня "Укразалізниця" запускає понад 40 потягів далекого сполучення та 214 приміських поїздів.  

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