Помпеї - тривимірна подорож у часі (фотогалерея)

Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї

Руйнування й відбудова

Утім, той землетрус був не першим катаклізмом, що пережив регіон. Приміром, 62 року нашої ери тут так само добряче трусонуло. Тоді підземні поштовхи зруйнували багато будівель. Але їх відбудували - інколи зробивши ще кращими, ніж попередні. Доказ - ось ці руїни однієї з купалень. Однак 17 років потому ніхто й не підозрював, що за лихо насувається цього разу - загибель міста і багатьох мешканців.