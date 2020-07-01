Помпеї - тривимірна подорож у часі (фотогалерея)

Місто Помпеї, зруйноване близько двох тисяч років тому внаслідок виверження вулкана Везувій, досі зачаровує. Тепер відвідувачі виставки в Парижі можуть зробити тривимірну подорож у часі, погулявши цим античним містом.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Подорож в античні часи
Прогулянка вулицями Помпеїв нагадує подорож у часі в давно минулу епоху - в 70 рік нашої ери. Тоді Помпеї по праву вважалися одним з найгарніших міст Римської імперії. Тут панував помірний клімат, а родючі схили Везувію рясніли виноградниками, вино з яких завжди було в ціні. З багатьох будинків було видно море. Годі було підшукати кращого місця для життя.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Безтурботне заможне життя
На той час Помпеї - чимале місто, що розкинулося на 60 гектарах. Його захищав могутній мур, що налічував вісім брам та 11 веж. Вміння смакувати життям заможним римлянам було не позичати: відпочити від буденщини допомагали театр і терми, а ще затінений платанами спортивний майданчик і купальня з холодною водою, що освіжала після вправ. Над центральною площею - форумом - височів храм бога Юпітера.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Елітна нерухомість
Життя заможним городянам не засмучували й такі дрібниці як брак пристойного доступного житла. Адже мешкали вони в чудових віллах, де обов'язковим елементом композиції були обнесені колонадами подвір'я, а ще оздоблена дивовижними мозаїками підлога і чудові фрески. Ось ця приблизна реконструкція ілюструє типове помешкання тодішнього римського багатія.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Чудово збережена "Вілла містерій"
А ось цей маєток вважається однією з найважливіших визначних пам'яток Помпеїв. Це - одна з найкраще збережених вілл античності. Вважають, що будинок був місцем поклоніння грецькому богу вина й веселощів Діонісу. Святкування на честь Діоніса або Вакха (римляни називали його Бахусом) ставали дедалі розгнузданішими, тож Сенат заборонив їх. Однак марно, адже оргії й далі влаштовували, лише таємно.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Життя бідноти: громадські їдальні-лавки та фонтани з питною водою
Але не всі жителі Помпеїв були багатими шанувальниками оргій. Більшість бідувала, живучи з праці селянина, пекаря або мельника. Їжу та харчі купували в громадських лавках - свого роду античний аналог нинішніх закладів фаст-фуд, а воду для пиття й інших потреб набирали в громадських фонтанах і колодязях. Жінки зверталися по допомогу до богині Діани (на фото) - богині родючості й акушерства.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Важливий торговельний центр
До міського порту Помпеїв регулярно прибували кораблі з Греції, Іспанії, Північної Африки та Близького Сходу. Їхні трюми були навантажені папірусом, спеціями, сухофруктами й керамікою. Тутешні підприємці обмінювали ці екзотичні товари на місцеві вироби та продукти, як-от зерно, вино або славнозвісний рибний соус, що називався ґарум. Ось ці глеки чудово збереглися впродовж тисячоліть.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Сильний землетрус - провісник лиха
Жителі Помпеїв не думали про небезпеку, аж поки 20 серпня 79 року нашої ери під їхніми ногами не затряслася земля. Землетрус супроводжував гучний гуркіт у надрах землі. Сильні поштовхи пошкодили водовідні труби й вкрили стіни будівель тріщинами. Містяни стали ревно просити своїх домашніх богів-заступників - так званих ларів - про допомогу й захист. На зображенні одне з таких культових святилищ.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Руйнування й відбудова
Утім, той землетрус був не першим катаклізмом, що пережив регіон. Приміром, 62 року нашої ери тут так само добряче трусонуло. Тоді підземні поштовхи зруйнували багато будівель. Але їх відбудували - інколи зробивши ще кращими, ніж попередні. Доказ - ось ці руїни однієї з купалень. Однак 17 років потому ніхто й не підозрював, що за лихо насувається цього разу - загибель міста і багатьох мешканців.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Загибель під час втечі
Цього разу землетрус тривав досить довго. А вже на світанку 24 серпня Везувій став вивергати попіл і вулканічну пемзу. Тоді чимало городян стали жертвами вулканічних бомб. Дехто задихнувся від вулканічних газів і гарячого попелу, що рясно сипав з неба. А тих, хто вижив, накрив руйнівний потік розпеченої вулканічної лави. Згодом дослідники залили гіпсом порожнечі, що залишились від тіл загиблих.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Трагічні події змалювали Пліній і Тацит
Про останні дні Помпеїв так багато відомо завдяки римському історику Плінію Молодшому. На прохання іншого відомого історика Тацита, Пліній, що був небожем одного з жителів Помпеїв, змалював те, що розповідав йому перед смертю його дядько. Тривалий час вважалося, що виверження Везувію сталося в серпні. Водночас деякі історики називають імовірнішою пізнішу дату, а саме десь восени.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Багатовікове забуття
З близько 20 тисяч жителів згодом виявили майже дві тисячі тіл. Тож учені припускають, що багатьом містянам вдалося вчасно втекти. Однак про Помпеї забули на багато століть. Лише 1594 року під час земляних робіт працівники випадково натрапили під землею на давні будівлі й скульптури. А вже майже 200 років потому за короля Карла Бурбона відбулися перші археологічні розкопки.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Справжній подарунок для археології
Тільки 1860 року в Помпеях розпочалися систематичні розкопки, що й досі тривають, адже над містом лежить майже семиметровий шар попелу. Ще й досі Помпеї не повністю розкопали. Для археологів тодішня катастрофа - це просто подарунок долі й як знахідка, адже виверження вулкана практично законсервувало римське повсякденне життя, як свого роду фотознімок для нащадків.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Прогулянка Помпеями у вік діджиталізації
Музей Великого палацу в Парижі вшановує пам'ять знищеного Везувієм міста Помпеї незвичайною цифровою виставкою. Тут знайдеш не тільки різноманітні виявлені об'єкти, адже основна увага приділяється тривимірній реконструкції, завдяки чому відвідувачі поринають у історію міста, як мандрівники в часі. Виставка триватиме з 1 липня по 27 вересня.
Автор: Сюзанне Кордс
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Подорож в античні часи
Прогулянка вулицями Помпеїв нагадує подорож у часі в давно минулу епоху - в 70 рік нашої ери. Тоді Помпеї по праву вважалися одним з найгарніших міст Римської імперії. Тут панував помірний клімат, а родючі схили Везувію рясніли виноградниками, вино з яких завжди було в ціні. З багатьох будинків було видно море. Годі було підшукати кращого місця для життя.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Безтурботне заможне життя
На той час Помпеї - чимале місто, що розкинулося на 60 гектарах. Його захищав могутній мур, що налічував вісім брам та 11 веж. Вміння смакувати життям заможним римлянам було не позичати: відпочити від буденщини допомагали театр і терми, а ще затінений платанами спортивний майданчик і купальня з холодною водою, що освіжала після вправ. Над центральною площею - форумом - височів храм бога Юпітера.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Елітна нерухомість
Життя заможним городянам не засмучували й такі дрібниці як брак пристойного доступного житла. Адже мешкали вони в чудових віллах, де обов'язковим елементом композиції були обнесені колонадами подвір'я, а ще оздоблена дивовижними мозаїками підлога і чудові фрески. Ось ця приблизна реконструкція ілюструє типове помешкання тодішнього римського багатія.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Чудово збережена "Вілла містерій"
А ось цей маєток вважається однією з найважливіших визначних пам'яток Помпеїв. Це - одна з найкраще збережених вілл античності. Вважають, що будинок був місцем поклоніння грецькому богу вина й веселощів Діонісу. Святкування на честь Діоніса або Вакха (римляни називали його Бахусом) ставали дедалі розгнузданішими, тож Сенат заборонив їх. Однак марно, адже оргії й далі влаштовували, лише таємно.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Життя бідноти: громадські їдальні-лавки та фонтани з питною водою
Але не всі жителі Помпеїв були багатими шанувальниками оргій. Більшість бідувала, живучи з праці селянина, пекаря або мельника. Їжу та харчі купували в громадських лавках - свого роду античний аналог нинішніх закладів фаст-фуд, а воду для пиття й інших потреб набирали в громадських фонтанах і колодязях. Жінки зверталися по допомогу до богині Діани (на фото) - богині родючості й акушерства.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Важливий торговельний центр
До міського порту Помпеїв регулярно прибували кораблі з Греції, Іспанії, Північної Африки та Близького Сходу. Їхні трюми були навантажені папірусом, спеціями, сухофруктами й керамікою. Тутешні підприємці обмінювали ці екзотичні товари на місцеві вироби та продукти, як-от зерно, вино або славнозвісний рибний соус, що називався ґарум. Ось ці глеки чудово збереглися впродовж тисячоліть.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Сильний землетрус - провісник лиха
Жителі Помпеїв не думали про небезпеку, аж поки 20 серпня 79 року нашої ери під їхніми ногами не затряслася земля. Землетрус супроводжував гучний гуркіт у надрах землі. Сильні поштовхи пошкодили водовідні труби й вкрили стіни будівель тріщинами. Містяни стали ревно просити своїх домашніх богів-заступників - так званих ларів - про допомогу й захист. На зображенні одне з таких культових святилищ.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Руйнування й відбудова
Утім, той землетрус був не першим катаклізмом, що пережив регіон. Приміром, 62 року нашої ери тут так само добряче трусонуло. Тоді підземні поштовхи зруйнували багато будівель. Але їх відбудували - інколи зробивши ще кращими, ніж попередні. Доказ - ось ці руїни однієї з купалень. Однак 17 років потому ніхто й не підозрював, що за лихо насувається цього разу - загибель міста і багатьох мешканців.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Загибель під час втечі
Цього разу землетрус тривав досить довго. А вже на світанку 24 серпня Везувій став вивергати попіл і вулканічну пемзу. Тоді чимало городян стали жертвами вулканічних бомб. Дехто задихнувся від вулканічних газів і гарячого попелу, що рясно сипав з неба. А тих, хто вижив, накрив руйнівний потік розпеченої вулканічної лави. Згодом дослідники залили гіпсом порожнечі, що залишились від тіл загиблих.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Трагічні події змалювали Пліній і Тацит
Про останні дні Помпеїв так багато відомо завдяки римському історику Плінію Молодшому. На прохання іншого відомого історика Тацита, Пліній, що був небожем одного з жителів Помпеїв, змалював те, що розповідав йому перед смертю його дядько. Тривалий час вважалося, що виверження Везувію сталося в серпні. Водночас деякі історики називають імовірнішою пізнішу дату, а саме десь восени.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Багатовікове забуття
З близько 20 тисяч жителів згодом виявили майже дві тисячі тіл. Тож учені припускають, що багатьом містянам вдалося вчасно втекти. Однак про Помпеї забули на багато століть. Лише 1594 року під час земляних робіт працівники випадково натрапили під землею на давні будівлі й скульптури. А вже майже 200 років потому за короля Карла Бурбона відбулися перші археологічні розкопки.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Справжній подарунок для археології
Тільки 1860 року в Помпеях розпочалися систематичні розкопки, що й досі тривають, адже над містом лежить майже семиметровий шар попелу. Ще й досі Помпеї не повністю розкопали. Для археологів тодішня катастрофа - це просто подарунок долі й як знахідка, адже виверження вулкана практично законсервувало римське повсякденне життя, як свого роду фотознімок для нащадків.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї
Прогулянка Помпеями у вік діджиталізації
Музей Великого палацу в Парижі вшановує пам'ять знищеного Везувієм міста Помпеї незвичайною цифровою виставкою. Тут знайдеш не тільки різноманітні виявлені об'єкти, адже основна увага приділяється тривимірній реконструкції, завдяки чому відвідувачі поринають у історію міста, як мандрівники в часі. Виставка триватиме з 1 липня по 27 вересня.
Автор: Сюзанне Кордс
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